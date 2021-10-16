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王东华总领事出席领区侨界纪念辛亥革命110周年座谈会

2021年10月16日14:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山10月15日电 （记者邓圩）中国驻旧金山总领事王东华近日应邀出席驻美中华总会馆、旧金山湾区中国统一促进会在旧金山中国城举办的纪念辛亥革命110周年座谈会并讲话。领区侨界代表、辛亥革命先驱后裔等近百人参加了座谈会。

王东华总领事讲话

王东华在讲话中回顾了辛亥革命这一伟大历史事件，深切缅怀孙中山、黄兴等革命先驱的历史功勋，号召广大侨胞发扬辛亥革命先驱矢志不渝的崇高精神，弘扬旧金山侨界爱国主义光荣传统，加强“中华儿女大团结”，汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

王东华总领事与侨界代表、辛亥革命先驱后裔合影

与会侨胞和辛亥革命后裔代表发言，认为在辛亥革命110周年之际重温辛亥革命伟大历史事件意义重大，指出辛亥革命精神的核心是强烈的爱国主义精神和革命大无畏精神，强调海外侨胞与祖（籍）国命运相连、荣辱与共，要继承先辈遗志，延续辛亥革命精神，为推动祖（籍）国统一大业、实现民族复兴、促进中美友好和世界和平作出更大贡献。

(责编：艾雯、吴成良)

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