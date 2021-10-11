绿色基础设施的发展专题讨论会现场。人民网 盛霜摄

人民网北京10月11日电 （盛霜）10月8日，由全球化智库（CCG）举办的法语国家及地区国际组织大使座谈会在全球化智库北京总部召开，座谈会主题为“国际合作与可持续发展的未来”。参会人员包括法语国家和地区组织成员国家驻华大使、代表及工作人员，中国法语及议题领域专家学者、国际组织、政府及协会代表、企业界及中外媒体代表等。

法国驻华大使罗梁致辞中表示，法中两国在保护生物多样性和气候变化领域展开了高效丰富的技术交流。全球化智库（CCG）理事长、国务院参事王辉耀强调了中国在全球治理中的角色，阐述了中国在气候变化、基础设施建设等方面的多边合作机制。

本次座谈会就两个专题进行了探讨，一是绿色基础设施的发展：挑战和机会；二是减少不平等与加强文化交流。

在绿色基础设施的发展领域，加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉表示，这次研讨会体现了中国与法语国家之间的活跃交流，希望未来有更多的投资流向发展中国家，这样才能切实地支持绿色基础设施的建设。亚投行政策战略与预算局局长郑权表示：“亚投行致力于为成员国提供低碳转型和绿色基础设施发展方案，支持成员国实现可持续发展，履行巴黎协定，并支持四个重点发展领域，即绿色基础设施、互联互通区域合作、技术支撑的基础设施和私人资本的动员。”

在加强文化交流领域，北京冬奥组委对外联络部副部长万学军介绍了法语在北京冬奥会上的广泛应用和国际人员流动与疫情防控措施，阐述了北京冬奥会在可持续性领域的代表性成果，即打造双奥场馆、建设低碳场馆、使用二氧化碳制冷剂、开展超低能耗示范、使用低碳能源、推广低碳交通、促进公众参与和推动区域发展，他表示，“希望以北京冬奥会为契机，加深与世界各国人民的友谊，促进中西方体育、文化等方面的交流。”

法国前总理让-皮埃尔·拉法兰在会议期间发表了特别视频致辞。他表示在可持续发展的全球共识下，应当加强多边主义，开展国际合作，共同构建全球的和平与繁荣。

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