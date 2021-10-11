人民网里约热内卢10月10日电 （记者吴杰）10月9日，中国驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚文化部携手山西省文旅厅、哥伦比亚国家电视台成功举办大型民族舞剧《一把酸枣》云展演，吸引6万多名观众欣赏点赞。中国文艺数部力作在20多天内，接连在哥伦比亚三大传播平台接连亮相，国庆系列云展演就此画上圆满句号。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕表示，感谢哥伦比亚文化部、国家电视台、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、第32届加勒比国际戏剧节的大力支持，使馆从9月18日至10月9日，分别在哥伦比亚在三大主流艺术平台举办了大型原创民族舞剧《一把酸枣》和《大河之源》、杂技剧《鸿雁》和《小桥流水人家》、3D魔幻杂技剧《金箍棒》、音乐会《华乐苏韵》等十多场国庆云展演，吸引中哥各界民众与加勒比地区近300万观众欢聚云中，有力促进了中哥、中国与加勒比地区人民的了解与友谊。

哥伦比亚国家电视台台长、著名主持人加西亚表示，世界各国文化交流共融，滋养和发展了人类文明。中国民族舞剧《一把酸枣》，不仅以其华美的舞台服饰、特色独具的音乐舞蹈语汇，向我们呈现了一部大气恢弘、凄美哀婉的东方版《罗密欧与朱丽叶》，更让我们看到了中华民族坚贞不渝的爱情观和不畏艰难、开辟古丝绸之路、传播友谊的勇气和智慧。

曾留学于中国江西大学、现在哥伦比亚总统府国际合作署就职的冯塞卡说，《一把酸枣》里展现的古丝绸之路的开拓精神，中国现代“一带一路”倡议，都体现了中华文化中“天下一家、合作共赢”的精神内涵和文化精髓。衷心祝愿哥中友谊万古长青。

舞剧《一把酸枣》 由山西华晋舞剧团倾情演绎，编剧、编导、作曲、舞美、灯光、服装设计等主创团队由国家一级演艺人员组成，已在国内外演出1000多场。该剧以独具特色的民族文化形式，将晋商文化主题融合在一个凄美的爱情故事中，歌颂了晋商诚信为本、以义制利、顽强拼搏等崇高精神。

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