新华社悉尼10月8日电 专访：COP15有望为全球生物多样性治理带来更多助力——访澳生态学家布伦丹·麦基

新华社记者郝亚琳

澳大利亚生态学家布伦丹·麦基日前在接受新华社记者专访时表示，期待即将召开的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）为全球生物多样性治理制定更雄心勃勃的目标，助推国际社会开展更多合作。

麦基是澳大利亚格里菲斯大学气候行动中心主任，多年从事气候变化、森林生态系统、生物多样性保护和陆地碳动态等领域的研究。他表示，生物多样性内涵丰富，不仅包括生物种类的多样性，也包括基因的多样性和生态系统的多样性。保护生物多样性不仅对于自然环境意义重大，对于现代社会和人类生存也有很强的实际意义，比如，提供洁净的食物、水和空气，吸收二氧化碳从而有利于应对气候变化等。

因此，麦基希望COP15能设定更高的目标，如将纳入保护区范围的海洋和陆地比例增加至30%以上，“这是基于科学的最低限度，各方如果能达成协议将非常好”。同时，他也希望各国能够对现存的原始森林资源予以更多关注和保护。

麦基认为，实现良好经济发展与维护健康的自然环境并不矛盾，比如，以更环境友好和环境敏感的方式去规划和开展基础设施建设，避免对生物多样性造成破坏；将生态系统视为一种资产，进一步了解和发掘其经济效益，为其带来的益处设定经济价值并进行经济评估，发展“环境经济”，都有助于实现经济发展和生态环境保护的平衡。

麦基同中国的研究机构和环保组织开展了不少合作，还参与了海南热带雨林国家公园的相关工作。他表示，中国近年来做了很多工作，比如大力推动生态文明建设、建立国家公园体制等，这都体现出中国对生物多样性保护越来越重视。

此外，麦基也希望国际社会在生物多样性保护领域开展更多合作。“生物多样性保护是一个全球性挑战，除了各国疆域内的生态环境，还有跨国迁徙的鸟兽。因此，这是一个全球性问题，需要各国协调行动，通力合作。”

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