新华社东京10月8日电（国际观察）岸田“新政”能否成真？

新华社记者郭丹

日本首相岸田文雄8日在国会发表就任后首次施政演说，阐述了内政外交政策主张。分析人士指出，岸田在应对疫情、提振经济、经济安保等方面提出了一些新政策，但从此前他对党内和内阁的人事安排来看，其政权难以摆脱自民党党内其他大派阀势力的影响，因此他的这些主张能否得到落实仍有待观察。

内政突出“新”

岸田在演说中表示，当前日本仍处于新冠疫情下的“国难”之中，应对新冠疫情是重要课题。尽管目前日本已全面解除紧急状态，但决不能掉以轻心。政府将确保为所有愿意接种的人完成两剂新冠疫苗接种，并提前为第三剂疫苗接种做好充分准备。他还提出，将评估政府此前的危机管理体制，强化指挥职能，修订相关法律以控制人流和保障医疗资源，同时通过促进国产疫苗研发和治疗药物上市等措施，从根本上强化政府应对新冠疫情的危机管理能力。此外，政府将提高护士及护理人员收入，加大对疫情期间各行业的财政支持力度，创造与疫情共生的“新社会”。

在经济领域，岸田提出实现“新资本主义”的远景目标。他表示，将通过实行大胆的金融政策和灵活的财政政策、增长战略，努力摆脱通货紧缩，切实重振经济，并努力实现财政健全化。其核心理念是通过增长和分配战略实现经济良性循环，其中“科技立国”“数字田园城市国家构想”等内容是经济增长战略的主要支柱。

对此，在野党方面认为，岸田的“新资本主义”构想没有实质内容，整体政策方向与前任安倍晋三和菅义伟政权相比没有太大改变，属于换汤不换药。

在岸田的施政纲领中，还有一处值得关注的是“新经济安保政策”。岸田表示，为打造强韧的供应链，确保日本经济安全，拟制定“经济安全保障推进法”。为此，岸田内阁新设了经济安全保障大臣一职，其主要任务是制定“经济安全保障推进法”及相关国家战略。据日媒分析，“新经济安保政策”可能将重点从能源、信息通信、交通、海上物流、金融、医疗等领域着手实施。

外交掣肘多

在外交和安保领域，岸田强调日美同盟是日本外交和安全保障政策的基轴，日本政府将灵活运用与美国、澳大利亚、印度的四方合作，大力推进“自由开放的印太”战略。他还表示，将致力于修订国家安全保障战略、防卫大纲和中期防卫力量整备计划等，加强日本的导弹防御能力和海上安保能力。

在谈到对华关系时，岸田强调，与中国建立稳定的关系对两国、地区以及国际社会都很重要。日本将在一些问题上应主张的则主张，强烈要求中国采取负责任行动，与此同时“持续与中国对话，共同携手应对诸多课题”。

就日俄关系，岸田说，不解决领土问题就不会缔结日俄和平条约，两国将在构建首脑间信赖关系的同时，谋求包括缔结和平条约在内的日俄关系全面发展。就日韩关系，岸田表示，韩国是日本的重要邻国，应恢复健康的日韩关系。日方也将坚持一贯立场，强烈要求韩方采取适当应对措施。

分析人士认为，岸田出身自民党内外交政策偏“鸽派”的宏池会，但他在竞选自民党总裁期间为讨好党内保守势力，一改稳健作风，在外交安保问题上发表了一些强硬言论。从目前的权力分配情况看，岸田在新内阁中留任了菅义伟内阁的外务大臣茂木敏充和防卫大臣岸信夫，在党内则重用高市早苗这样的右翼保守人物，使得其外交安保路线难以完全摆脱安倍政权的印记。因此，岸田政府未来能否采取有效措施，切实改善与邻国的关系，仍有待观察。

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