人民网北京10月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

国务院总理李克强将于10月14日在广州出席第130届中国进出口商品交易会暨珠江国际贸易论坛开幕式并发表主旨演讲。

总台央视记者：我想了解关于中美元首可能举行会晤事，请介绍有关情况。

赵立坚：根据两国元首9月10日通话精神，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。

两国元首在9月10日通话时同意继续通过多种方式保持经常性联系。为落实两国元首通话共识，杨洁篪主任同沙利文助理在会晤时就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论。

总台国广记者：中方对日前杨洁篪主任同美国总统国家安全事务助理沙利文会晤有何评价？对会晤后的中美关系有何展望？

赵立坚：此次中美高级别会晤是建设性的，有益于增进相互了解。

杨洁篪主任指出，中美能否处理好彼此关系，事关两国和两国人民根本利益，攸关世界前途命运。中美合作，两国和世界都会受益。中美对抗，两国和世界都会遭受严重损害。美方应深刻认识两国关系互利共赢的本质，正确认识中方内外政策和战略意图。中方反对以“竞争”来定义中美关系。

中方重视拜登总统近期关于中美关系的积极表态，注意到美方表示无意遏制中国发展，不搞“新冷战”，希望美方采取理性务实的对华政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大关切，走中美相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

杨洁篪主任阐述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权等问题上的严正立场，要求美方切实尊重中方主权安全发展利益，停止利用上述问题干涉中国内政。

双方同意采取行动，落实9月10日两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

法新社记者：第一个问题，一位五角大楼官员称，数月来，美国特种作战部队一直在台湾悄悄训练台军部队。发言人对此有何回应？第二个问题，美国中央情报局宣布成立一个以中国为重点的部门，以应对所谓来自北京的安全威胁。发言人对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，一个中国原则是中美关系政治基础。“断交、废约、撤军”三原则是中美建交的前提。美方在《中美建交公报》中明确承诺，美同台保持文化、商务和其他非官方关系。美方应充分认清涉台问题的高度敏感性和有关问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，以免严重损害中美关系与台海和平稳定。中方将采取一切必要措施，捍卫主权和领土完整。

关于第二个问题，这是典型的冷战思维表现。美方有关部门应客观理性看待中国发展和中美关系，停止做损害中美两国互信合作和中国主权安全发展利益的事。

塔斯社记者：据美国海军发表的声明，10月2日，美国海军“康涅狄格”号核动力潜艇在印太海域潜航时撞到一不明物体，造成潜艇损害。据媒体报道，该事件发生在南海海域。你对此有何评论？

赵立坚：中方对此次事故表示严重关切。美方作为当事方，应详细澄清事故有关情况，包括事故发生具体地点、美方航行意图、事故详情、到底碰撞了什么、是否造成核泄漏、是否破坏了当地海洋环境等。

对于这次事故，我还想强调三点：第一，长期以来，美方打着“航行自由”的旗号，在南海兴风作浪，是此次事故的根源，对地区和平稳定构成严重威胁和重大风险。第二，美方此次故意拖延和隐瞒事故详情，缺乏透明度，不负责任，中国及南海周边国家，不得不质疑事件真相和美方意图。第三，此次事件也表明，美国和英国最近决定与澳大利亚这一无核武器国家开展核潜艇合作，肆无忌惮地向亚太地区扩散核潜艇，势将制造核扩散风险，诱发军备竞赛，破坏东南亚无核区建设，发生核事故的概率也会大幅上升。美方应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，停止这种破坏地区和平稳定发展的错误做法。

深圳卫视记者：近日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美提出印太战略并创建美日印澳“四边机制”、美英澳三边安全伙伴关系，旨在削弱亚太数十年来以东盟为中心的合作模式。这种处理地区政治的策略旨在公然遏制中国，并破坏现行体系。中方对此有何评论？

赵立坚：拉夫罗夫外长说得好！他的表态反映了亚太地区大多数国家的共同关切。不管是美国“印太战略”，还是美英澳三边安全伙伴关系和美日印澳“四边机制”，都是封闭、排他的小圈子，冷战零和思维突出，军事安全色彩浓厚，将刺激地区军备竞赛，加剧紧张局势，破坏地区团结合作。美方这种拉帮结派、针对第三方的做法，与地区国家致力于通过对话合作共谋发展、推动区域一体化的普遍愿望背道而驰，不得人心，没有出路。许多地区国家已对此表达了不同程度的质疑和反对。

以东盟为中心的区域合作架构符合东亚传统和现实需求，对于促进地区国家团结合作、共同发展意义重大，应予珍惜和巩固。地区国家应高度警惕任何架空和削弱东盟中心地位的企图，共同抵制任何违背国际公平正义、在本地区制造分裂和挑动对抗的错误做法。

总台央视记者：昨天，在联合国大会第一委员会，也就是裁军与国际安全事务委员会会议期间，中俄发表了两国外长关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。请发言人进一步介绍相关情况和中方立场。

赵立坚：10月7日，在联大一委一般性辩论期间，中方代表中俄两国，宣读了王毅国务委员兼外长与拉夫罗夫外长关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。这是中俄首次就这一问题发表联合声明，既体现了中俄新时代全面战略协作的高水平，也表明了两国维护全球生物安全、捍卫多边主义的坚定决心和负责任态度。

联合声明的主要内容是，重申《禁止生物武器公约》是国际和平与安全的重要支柱，应确保公约得到全面、有效执行，并尽快建立多边机制开展监督、核查。声明同时指出，美国在其境内外开展的生物军事化活动，对中俄及其他国家和地区构成严重安全风险。美国20年来独家反对建立核查机制，加剧了国际社会的疑虑。声明敦促美国对其境内外生物军事化活动作出澄清，并停止阻挠建立核查机制。

我要强调的是，这既是中俄双方的立场，也体现了国际社会广泛共识。在不久前召开的《禁止生物武器公约》会议期间，100多个国家要求重启核查议定书谈判，以便尽快建立核查机制。而美方继续独家反对，顽固站在国际社会的对立面，这引发各方更大的疑虑和关切。

中俄两国将继续与国际社会一道，致力于加强《禁止生物武器公约》机制，推动明年公约审议大会取得实质成果，不断完善全球生物安全治理体系。美方应展现负责任态度，切实解决国际社会的关切，建立国际社会对美国履行公约缔约国义务的信心。

巴通社记者：10月7日，巴基斯坦俾路支省发生强烈地震，造成至少20人死亡，300多人受伤。你对此有何评论？

赵立坚：中方十分关注巴基斯坦地震灾情，向遇难者致哀，向遇难者家属和受伤人员表示慰问。中国和巴基斯坦有互帮互助的优良传统。中方愿根据巴方需要，及时提供力所能及的帮助。

《中国日报》记者：据报道，10月4日，埃塞俄比亚新一届议会举行首次会议，现任总理阿比连任政府总理。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对阿比总理连任表示祝贺。相信在阿比总理领导下，埃塞俄比亚国家建设各项事业将不断取得新成就。

埃塞俄比亚是中国在非洲的全面战略合作伙伴和中非共建“一带一路”重要参与方。中埃塞建交50多年以来，两国关系保持健康发展，政治互信不断加深，各领域合作成果丰硕。中方期待同埃塞新政府共同努力，推动两国关系不断迈上新台阶。

北京广播电视台记者：近期，在中国和非洲国家共同倡议下，78国在第76届联合国大会第三委员会一般性辩论中发言，呼吁加快落实《德班宣言和行动纲领》，打击一切形式种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为。中方对此有何评论？

赵立坚：今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年。由于美国等少数国家缺位、掉队，国际社会打击种族主义、种族歧视、排外和相关不容忍行为仍然任重道远。

在信奉所谓“人人生而平等”的美国，种族主义、白人至上主义直到今天仍在蔓延。新冠肺炎疫情进一步凸显了美国国内针对非裔、拉美裔、亚裔等少数族裔的系统性种族歧视。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇坦言，不同族裔间卫生健康状况的不平等是美国整个社会的失败。此外，在美国针对少数族裔的警察暴力和仇恨犯罪屡禁不止，妇女、儿童和老人等弱势群体面临的社会不平等现象根深蒂固。这再次彻底撕下了美国所谓“平等、自由”的伪装。

美国等少数国家长期存在系统性种族歧视顽疾，但仍然抵制并缺席了《德班宣言和行动纲领》通过20周年的纪念会议。这是不负责任的行为。如果美国真的关心人权、致力于实现种族平等，就应改正自身人权劣迹，消除国内愈演愈烈的种族歧视，而不是任由白人至上、仇恨少数族裔等极端思想酿成新的悲剧。

彭博社记者：据报道，美国贸易代表戴琪将很快与刘鹤副总理举行会谈。预计她将主要强调中国在执行与特朗普达成的中美经贸协议中的不足之处。请问外交部对中美就贸易问题重新接触所作出的努力有何评论？戴琪还提到美国和中国经济“再挂钩”。外交部对“再挂钩”有何理解和看法？

赵立坚：关于中美经贸关系的具体问题，请向有关主管部门了解。作为原则，我想强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。对于两国经贸关系中出现的一些问题，应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。希望美方同中方一道努力，推动中美经贸关系健康稳定发展。

全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。人为推动产业“转移”“脱钩”，违背经济规律和客观现实，不仅无法解决自身面临的问题，而且严重损害全球产业链供应链的稳定和安全。中美要合作、不要脱钩，要对话、不要对抗。这是包括工商界在内中美各界的强烈呼声。美方应认真倾听这些呼声，多做有利于中美经贸关系健康稳定发展的事。

总台央视记者：10月7日，阿富汗塔利班发表关于美国入侵阿富汗20周年声明。塔利班称，美国20年来对阿富汗的入侵没有任何结果，只是造成人员伤亡和无数经济损失。希望联合国、世界上最富有国家和其他各种组织向阿富汗人民伸出援手，但不要把援助变成政治施压的工具。中方对此有何评论？

赵立坚：20年前，美国人以反恐为名出兵阿富汗，对阿富汗进行长达20年的军事干涉和军事占领，破坏阿富汗主权独立，损害阿富汗经济社会发展，也制造了阿富汗人道主义灾难。据学者评估，阿富汗战争平均每天造成250人伤亡。据美国阿富汗重建特别检察长办公室相关报告，阿富汗战争迄今已导致十万多阿富汗平民死于美军枪下，受伤人数多达数十万，超过千万民众沦为难民。

历史和事实证明，美国在阿富汗所作所为出于一己私利，当年发动战争是这样，后来驻军赖着不走也是这样，如今不顾一切撤走更是如此。现在，阿富汗人民迎来了国家和平与重建新的机会窗口，国际社会应当在尊重阿富汗主权独立和领土完整的基础上，支持阿富汗人民掌握住自己的命运，帮助阿维稳防乱，走向良性发展。

美国作为阿富汗问题的始作俑者，对阿富汗和平重建负有推不掉的责任，应该为自己过去20年的所作所为负责，不能一走了之，将帮助阿富汗重建的责任推给国际社会。更重要的是，美方要改正动辄对他国进行军事干涉、将自身意志强加于别国的老毛病，不要再重演生灵涂炭的悲剧。

今日俄罗斯记者：俄罗斯总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫称俄计划于10月20日召开阿富汗问题国际会议。中方是否收到邀请？将派哪位官员出席？

赵立坚：中方支持一切有利于促进阿富汗和平稳定、凝聚各方共识的国际努力。中方已收到俄方邀请，愿同包括俄方在内的相关各方保持沟通协调。

《北京青年报》记者：据报道，10月6日，几内亚过渡总统马马迪·敦布亚任命穆罕默德·贝阿沃吉为过渡总理。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到近期几内亚各方推动国内政治过渡进程取得重要进展。中方希望几有关各方继续坚持对话协商，并在地区和国际组织支持下，努力维护国家稳定和发展大局。中几传统友好。中方愿同几方一道，促进两国友好合作关系不断发展。

凤凰卫视记者：美国总统拜登日前表示，他在与习近平主席的通话中谈到台湾问题，双方同意遵守涉及台湾问题的相关协议。中方能否证实双方通话中是否有相关内容？

赵立坚：中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。一个中国原则是中美关系的政治基础，在台湾问题上，美方对中方是做过明确承诺的。拜登总统在同习近平主席的通话中明确表示，美方从无意改变一个中国政策。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，将有关承诺落到行动上，慎重妥善处理涉台问题，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系与台海和平稳定。

10月6日，杨洁篪主任在瑞士苏黎世同沙利文助理会晤时，再次阐述了中方在涉台问题上的严正立场，要求美方切实尊重中方主权安全发展利益，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止利用涉台问题干涉中国内政。美方表示坚持一个中国政策。

日本广播协会记者：第一个问题，本月10日，蔡英文当局将举行军演。外交部对此有何评论？第二个问题，本月中国大陆军机密集进入台湾当局所谓“防空识别区”。请问此举目的是什么？

赵立坚：你提的两个问题都不是外交问题，请你向主管部门询问。

日本共同社记者：日本首相岸田文雄8日发表首份施政演说，表示日本同中国构建稳定的两国关系是重要的。日本强烈要求中国采取负责任行动，同时，日本愿同中方保持对话，携手应对共同问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和日本互为重要近邻和合作伙伴，同为地区重要国家，拥有广泛共同利益和广阔合作空间。希望日方同中方相向而行，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，秉持“以史为鉴、开创未来”的精神，加强对话沟通，增进互信合作，共同推动中日关系沿着正确方向健康稳定发展。

彭博社记者：关于刚才提到的拜登总统和习近平主席可能在今年底前举行的峰会，你是否有关于具体时间、形式和议题等的更多细节？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地阐明了中方的立场，目前没有更多的信息向你提供。

路透社记者：美国国务卿布林肯称，希望中国在处理恒大集团危机潜在影响的问题上采取负责任的行动。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。关于你提到的具体问题，请向主管部门询问。我想强调的是，中国一贯采取负责任的宏观经济政策，致力于推动高质量发展。中国经济近年来已成为世界经济增长的重要引擎和稳定器，贡献率连续多年保持在30%左右。

(责编：刘叶婷、吴成良)