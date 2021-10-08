人民网堪培拉10月8日电 （记者陈效卫）10月6日，中国驻所罗门群岛大使李明与所罗门群岛总理兼代理财政部长索加瓦雷在总理府共同签署两国政府间经济技术合作协定。

李明在致辞中表示，几天前中华人民共和国迎来第72个华诞，中所两国也刚刚庆祝了建交两周年。两年来，中所关系快速发展，各领域务实合作取得丰硕成果。9月24日，习近平主席同索加瓦雷总理通电话，两国领导人就推动双方广泛领域交流合作达成重要共识，为新时代中所关系指明了方向。此次双方签署经济技术合作协定就是落实两国领导人共识、支持所经济社会发展的重要举措。中方愿与所方密切配合，以领导人通话共识为指引，深化抗疫合作，加强“一带一路”倡议与所国家发展战略对接，共同实施好体育场馆等基础设施合作项目，分享减贫和发展经验，助力所农村地区发展和人民生活改善。

索加瓦雷表示，所中建交两年来，中方在抗疫、基础设施等方面给予所宝贵支持，所方对此深表感谢。相信此次签署旨在促进两国经济技术合作的协议必将进一步巩固和拓展两国共同利益，推动所中关系深入发展。

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