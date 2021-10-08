新华社纽约10月7日电 综述：政府债务上限问题缓解等利好刺激美股上涨

新华社记者刘亚南

由于美国联邦政府债务上限问题暂时缓解等利好提振市场人气，纽约股市三大股指7日高开高走，午后涨幅收窄，收盘较前一交易日均显著上涨。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨337.95点，收于34754.94点，涨幅为0.98%；标准普尔500种股票指数上涨36.21点，收于4399.76点，涨幅为0.83%；纳斯达克综合指数上涨152.11点，收于14654.02点，涨幅为1.05%。

当天，衡量股市投资者恐慌情绪和市场风险的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）下跌6.95%，收于19.54点。美国10年期国债收益率上升5.32个基点，收于1.577%，为今年6月16日以来的最高水平。

美国国会参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默7日上午宣布已与共和党议员就短期调高债务上限的方案达成一致，打破两党持续数月的政治僵局。受此消息刺激，市场人气得到明显提振，投资者做多意愿增强。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，美国会两党就债务上限达成暂时协议，这减轻了市场此前承受的压力，有助于在今后几周减少市场波动。

经纪商爱汇公司技术分析师皮埃尔·韦雷说，投资者欢迎在政府债务上限问题方面取得的积极进展。

此外，美国劳动力市场情况向好也对市场形成支撑。美国劳工部在当天纽约股市开盘前公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数为32.6万，低于市场预期，也低于前一周修订后数据。

劳工部将于8日公布美国9月非农部门就业数据，市场预期当月新增就业岗位数量将显著高于8月的23.5万个。在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚表示，市场预计美国9月非农部门新增就业人数为50万，但如果实际新增人数接近100万，交易商应该也不会感到意外。

分析人士认为，就业情况改善表明美国经济正在持续复苏，这对股市而言无疑是利好。但是，这也会使美联储在11月宣布缩减购债计划变得更为确定。

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