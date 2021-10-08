人民网堪培拉10月8日电 （记者陈效卫）10月7日，巴布亚新几内亚布图卡学园孔子课堂正式启动，中国驻巴新大使曾凡华向该校致贺词。巴新首都行政区长官帕克普、住房与城市发展部长特卡琴科、布图卡学园校董会主席倪玉梅等出席启动仪式。

曾凡华祝贺孔子课堂启动并表示，2018年习近平主席访问巴新期间亲自为布图卡学园揭幕，体现了中方对中巴新人文交流的高度重视。布图卡学园作为中巴新共建友谊学校，已成为中巴新人文交流的桥梁，孔子课堂的开设将进一步深化该校与中国的联系。中方将继续积极支持布图卡学园发展，同巴新方共同努力将该校打造成为中巴新人文交流的一道亮丽风景线。

帕克普表示，布图卡学园是中巴新友谊的象征，感谢中方长期以来对学园的支持和帮助。孔子课堂的开设将帮助巴新中小学生更好地学习中文、了解中国。希望布图卡学园学生今后能前往中国学习先进技术和发展经验，增加自身就业和成功机会，并为巴新国家建设作出贡献。

布图卡学园孔子课堂由巴新科技大学孔子学院负责组织授课。在启动仪式上，两名中文教师同布图卡学园2000多名师生见面，受到热烈欢迎。

(责编：刘叶婷、吴成良)