新华社华盛顿10月7日电（记者杨士龙 张墨成）7日发表在美国医学杂志《儿科》上的一项研究显示，超过12万名美国儿童因新冠疫情失去至少一名主要监护人。

具体研究数据表明，2020年4月1日至2021年6月30日，120630名美国儿童因新冠疫情经历了父母或监护其成长的祖父母中至少一人死亡。此外，22007名美国儿童在此期间失去了至少一名共同居住但不承担监护责任的祖父母。

论文第一作者、美国疾病控制和预防中心的苏珊·希利斯说：“由新冠疫情导致的孤儿问题是一种隐性的全球流行病。遗憾的是，美国并没有幸免。”

她提醒：“在未来很多代，这个问题将对我们所有人尤其是孩子们产生直接且长久的影响。解决这些孤儿所承受的和将继续承受的损失问题必须成为我们的优先事项之一，必须将其纳入我们现在和后疫情时代的应急反应体系中。”

这项研究是由美疾控中心、英国帝国理工学院、牛津大学、美国哈佛大学和南非开普敦大学合作开展的。

参与此项研究的帝国理工学院研究人员亚历山德拉·布伦金索普说：“受影响的年轻人群数量如此之大，让人们清醒地意识到新冠疫情所带来的毁灭性打击。研究聚焦了在疫情影响下最脆弱的儿童，未来应该向他们提供更多资源。”

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