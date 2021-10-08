新华社上海10月8日电（记者潘旭、吴振东）7日，联合国教科文组织教师教育中心揭牌仪式在上海举行。经过近4年的规划建设，这个上海首家教育类联合国二类机构正式落成并投入运行，将为参与全球教育治理、服务人类教育发展贡献中国力量。

2017年11月，在法国巴黎举行的联合国教科文组织第39届全体大会上决议通过在中国上海设立联合国教科文组织教师教育中心。

7日的揭牌仪式以线上结合线下的方式举行。据介绍，联合国教科文组织教师教育中心将奉行“教育大计，教师为本”的宗旨服务于全球教师教育，特别是为亚太和非洲发展中国家的师资能力建设提供服务与支持。

联合国教科文组织总干事代表沙克隆通过视频连线致辞，祝贺联合国教科文组织教师教育中心和第一届理事会成立。他在致辞中说，落实联合国2030年可持续发展议程需要中国力量，联合国教科文组织将全力支持教师教育中心的发展，为教师转型发展提供更多支持。

中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威在致辞中说，联合国教科文组织教师教育中心应运而生，推进全球教师教育的发展，对落实联合国2030年可持续发展议程具有重要意义。中国与联合国教科文组织合作建立教师教育中心，既体现了中国对教科文组织教育事业的大力支持，更体现了国际社会对中国教师教育发展的高度评价。

上海市教委主任王平说，希望上海通过教师教育中心进一步加强与各国和地区在教师教育领域的交流、合作与互鉴，促进民心相通，期待教师教育中心全面履行好使命责任，着力开展科学研究，着力强化能力建设，着力提供技术服务，着力推进信息共享；同时加强与联合国教科文组织其他机构的密切合作，分享智慧、经验和方案，将教师教育中心建设成为世界范围教师教育领域的服务提供者、标准制定者以及研究与资源管理中心。

揭牌仪式后，联合国教科文组织教师教育中心理事会成立会议召开。经理事会讨论，上海市副市长陈群当选第一届理事会理事长，并作为理事长主持联合国教科文组织教师教育中心首届理事会第一次会议。理事会由联合国成员国代表、中国教育部代表、上海市教委代表和国内外教育专家等组成。理事会任命上海师范大学原校长、联合国教科文组织教师教育中心筹建负责人张民选为教师教育中心主任，还审议通过了联合国教科文组织教师教育中心章程、四年行动计划等文件。

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