新华社开普敦10月7日电（记者吕天然）南非立法首都开普敦市的市长丹·普拉托7日接受新华社记者采访时说，中国城市是开普敦有力的合作伙伴，他愿同中国城市就生物多样性保护加强交流。

普拉托在开普敦“气候变化行动计划”发布活动开始前接受采访时表示，期待和中国的友好城市就气候变化进行有意义的探讨，了解和学习其经验，并借鉴到南非。

开普敦市是杭州等多个中国城市的友好城市或友好交流城市。谈到即将在中国云南昆明召开的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15），普拉托说，在美国、澳大利亚等国发生的毁灭性火灾已经显示全球气候正在变化，城市都应该顺应国际趋势，努力降低碳排放。一些国家和城市已经就碳排放目标制定方案并执行了多个相关倡议，开普敦也是如此。

当天发布的开普敦“气候变化行动计划”包含水安全、海岸管理、火灾风险管理和零排放建筑等10个领域工作内容，并列明市政府对方案执行提供支持的方式。普拉托表示，从南非全国来说，希望有科学家和环境问题专家对南非下一步应采取的降低碳排放措施提供明确的指导和警示。

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