新华社华盛顿10月7日电（记者高攀 熊茂伶）美国国会参议院7日晚通过一项短期调高联邦政府债务上限的法案，暂时避免政府债务违约风险。随后该法案将送交众议院审议。

当天上午，参议院民主党领袖舒默宣布已与共和党议员就短期调高债务上限的方案达成一致，打破两党持续数月的政治僵局。经过数小时的辩论后，参议院当晚以50票赞成、48票反对的结果通过了暂时将债务上限调高约4800亿美元的法案，确保美国财政部可履行支付义务直至12月3日。

白宫当天对短期调高债务上限表示支持。白宫副新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔说，这是向前迈出的“积极一步”，为美国在“灾难性违约”到来之前争得“一些喘息空间”。她同时强调，解决债务上限问题不应是党派之争，而是偿还两党执政时已欠下的债务。

此前美国国会曾于9月底通过一项临时拨款法案，确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。如果国会两党不能在12月3日之前就新财年预算和债务上限问题达成协议，联邦政府届时将再度面临政府关门和债务违约的双重风险。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。联邦政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日恢复生效。美国财政部长耶伦9月底表示，财政部为筹集政府运转资金而启动的非常规手段预计将在10月18日用尽举债空间。

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