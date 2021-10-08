各位同事，女士们、先生们：

今年正值全球反恐论坛成立10周年。首先，我谨代表中国政府对论坛表示祝贺，对论坛共同主席、工作组主席和全体成员为论坛发展所作的不懈努力表示赞赏。10年来，论坛在反恐前沿性问题研究、推动反恐能力建设、促进反恐务实合作方面发挥了独特作用，为国际社会有效落实《联合国全球反恐战略》提供了强劲助力，已成为当前全球反恐领域的重要平台。

今年也是“9·11”事件20周年。20年弹指一挥间，全球恐怖威胁波浪式起伏，国际反恐形势复杂严峻。在各国共同努力下，国际反恐合作取得显著成效，但恐怖势力剿而不灭，恐怖网络仍在蔓延。恐怖组织利用社交网络、加密通信、虚拟货币、人工智能等新兴技术从事恐怖活动，增加了防范和打击难度。世纪疫情延宕给国际反恐斗争带来复杂影响。国际社会反恐之路任重道远，国际反恐合作只能加强，不能削弱。

回顾论坛成立10年来的国际反恐合作，反思“9·11”事件后20年的国际反恐斗争，我们应该从中汲取宝贵经验教训。中方对未来国际反恐事业提出以下五点主张：

第一，应发挥联合国中心作用。面对恐怖主义，各国命运与共，团结合作是唯一通途。应跳出“小圈子”和“零和博弈”思维，践行真正的多边主义，始终站在历史正确和公正道义一边。切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则等国际关系基本准则，严格执行安理会有关决议，全面落实《联合国全球反恐战略》。

第二，应坚持标本兼治原则。反恐是一项复杂艰巨的系统工程，只有着眼长远，从政治、经济、社会、文化、宗教等多方面入手，才能从根本上铲除滋生恐怖主义的土壤和环境，并最终取得胜利。阿富汗战争的结果再次证明，单纯依靠军事手段难以彻底消灭恐怖主义，以反恐名义强行移植民主模式水土不服，不可持续。

第三，应摒弃任何“双重标准”。恐怖分子没有好坏之分。如果从政治需要出发，将反恐政治化、工具化，实质上是养虎为患，最终必为虎所噬。不能以保护少数民族和宗教自由为幌子，无端攻击抹黑他国反恐和去极端化正当举措，更不能纵容甚至利用恐怖组织谋求地缘私利。

“东伊运”是联合国安理会1267委员会列名的恐怖组织，一直活动频繁、罪行累累，不仅严重危害中国的安全稳定，也是国际社会的现实威胁，必须本着“零容忍”态度予以坚决打击。

第四，应遏制新威胁新挑战。全球恐怖活动出现的新苗头应引起高度警惕。要着力应对恐怖分子滥用网络和新兴技术、恐怖主义同有组织犯罪合流、恐怖融资多元化等新威胁新挑战。“魔高一尺，道高一丈”。各国应与时俱进，大力提升反恐科技水平与能力，加强沟通交流并形成合力，坚决阻遏恐怖主义升级蔓延。

第五，应加强发展中国家反恐能力建设。要帮助发展中国家特别是非洲国家和反恐斗争前沿国家提升反恐和去极端化能力，夯实反恐阵线每一个环节。2020年3月，中方在担任轮值主席国期间，推动联合国安理会就帮助非洲国家加强反恐能力建设通过主席声明。我们要切实落实声明，大力支持非洲国家的反恐努力。

各位同事，女士们、先生们，

中国是全球反恐论坛创始成员，一直积极参与并大力支持论坛工作，为论坛发展建言献策、贡献力量。中方在论坛框架内倡议并举办了两次打击网络恐怖主义研讨会，凝聚国际共识，拓展务实合作，取得重要成果。中方将继续支持论坛工作，落实论坛《未来十年战略愿景》，推动取得更多实实在在的成果。

中方对论坛未来发展有三点建议：一是深化协调合作。坚持论坛的非政治、非正式定位，加强成员之间的沟通合作，增强与联合国等国际和地区机构的协调合作，加大信息共享，实现优势互补。二是强化研究优势。继续发挥论坛务实高效和专业化特点，加强对去极端化、打击网络恐怖主义、防范恐怖分子利用新兴技术等重点问题的研究。三是优化资源配置。将工作重心和更多资源向发展中国家倾斜，提供更多培训和能力建设项目，切实帮助发展中国家提升反恐和去极端化能力。

各位同事，女士们、先生们，

恐怖主义是人类公敌。面对恐怖主义威胁，各国休戚与共。我们要站在人类命运共同体高度，团结协作，共同应对，合力铲除恐怖主义这一“毒瘤”。中方一直是国际反恐阵营的重要参与者和贡献者，我们愿同各国继续开展卓有成效的反恐和去极端化交流合作，通过自身努力为国际反恐进程提供“中国方案”。中方将与国际社会携手努力，推动全球反恐事业在论坛下一个十年取得更大成绩，为建设持久和平、普遍安全的世界作出更大贡献！

谢谢大家！

(责编：徐祥丽、崔越)