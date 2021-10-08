人民网堪培拉10月8日电 （记者陈效卫）澳大利亚首都地区中国和平统一促进会近日举行网络座谈会，纪念辛亥革命110周年。与会人士在发言中追忆辛亥历史的峥嵘岁月，缅怀辛亥先烈的丰功伟绩，一致表示要继承和发扬辛亥革命精神，凝聚侨心，为振兴中华、祖国统一和民族复兴而不懈奋斗。

统促会会长陈蔚东在主旨发言中高度评价了辛亥革命的伟大意义。陈蔚东表示，孙中山先生领导的辛亥革命成功地终结了统治中国几千年的封建帝制，开启了民主共和的新纪元，推动了中华民族的思想解放，打击了帝国主义侵略势力，使20世纪的中国发生了一次历史性的巨变。陈蔚东强调，实现中国的完全统一是辛亥革命精神的重要内容，是辛亥革命先驱的未竟事业，也是全中国人民包括台湾同胞和海外华侨华人的共同心愿。全世界的华夏儿女都要发扬孙中山先生和辛亥革命先驱们的伟大精神，弘扬共同的民族大义，承担共同的历史使命，坚持一个中国原则，反对“台独”分裂言行，为早日完成祖国统一大业而共同努力。

首都华人社团联合会总协调人颜种旺表示，海外华侨是辛亥革命强有力的支持者，不仅热情参与组建和发展革命组织，积极宣传革命思想，踊跃捐资筹款提供有力的经济支助，还义无反顾地回国参加武装起义，为辛亥革命立下了不朽的功勋，给海外华社留下了深远的历史影响。

台胞代表巫金生告诉大家，当年有台湾同胞回到大陆亲身参加了辛亥革命，辛亥革命与台湾密不可分，是海峡两岸共同的记忆。孙中山与辛亥革命将两岸紧密地联系在一起，台湾与大陆是一家，两岸同胞是血脉相连的共同体，我们一定要增强休戚与共的民族认同。

中国驻澳大利亚大使馆参赞兼总领事缪长霞在座谈会上发表了书面讲话。缪长霞表示，辛亥革命推动了中国社会的进步，而中国共产党继承了辛亥革命事业，团结带领中国人民建立了新中国，在中华大地上全面建成了小康社会，使孙中山先生梦寐以求的理想正在逐步实现。缪长霞指出，辛亥革命精神就是中华民族精神之所在，祖国的统一和繁荣富强，是中华民族的根本利益。在澳华侨华人要弘扬辛亥革命精神，铭记孙中山“振兴中华”的理想，凝心聚力，为推进祖国统一进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出自己的贡献。

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