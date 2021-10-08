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耿爽敦促有关国家纠正在“东伊运”问题上的错误做法

2021年10月08日11:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国10月6日电 （记者李晓宏）当地时间10月6日，第76届联大法律委员会就“消除国际恐怖主义的措施”议题举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表耿爽大使在发言中对个别国家将“东伊运”从本国恐怖组织名单上除名，为其开脱和袒护的行径表达关切、提出批评，敦促有关国家从国际反恐合作大局出发，立即纠正错误做法，恢复对“东伊运”恐怖组织的认定。

耿爽表示，“东伊运”是联合国安理会列名的国际恐怖组织，打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力是国际反恐斗争的重要组成部分，符合国际社会共同利益。安理会制裁委专家小组起草的报告显示，“东伊运”目前依然十分活跃，在叙利亚境内有上千名战斗人员，在阿富汗境内有数百名成员，仍同“基地”组织等暴恐势力保持联系，仍在组织恐怖分子进行训练，仍定期发布宣传恐怖袭击的音频和视频信息。

耿爽强调，中方希望各方认清“东伊运”的暴恐本质和严重危害，理解和支持中方反恐努力。个别国家将“东伊运”从本国恐怖组织名单上除名，为其开脱，对其袒护，完全是在奉行双重标准，操弄政治议程，背后有不可告人的目的。我们敦促有关国家从国际反恐合作大局出发，立即纠正错误做法，恢复对“东伊运”恐怖组织的认定。

耿爽指出，近期，阿富汗国内局势发生重大转变。中方呼吁塔利班兑现承诺，彻底切断同恐怖主义的关联，呼吁国际社会团结协作，防止“东伊运”等恐怖势力在阿富汗乘机坐大，防止阿富汗再度成为恐怖活动的庇护所和扩散源。国际社会还要及时向阿富汗提供抗疫支持和人道援助，帮助阿富汗早日开启国家建设进程，加快经济社会发展，消除恐怖主义滋生的土壤。

(责编：王禹蘅、常红)

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