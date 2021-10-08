人民网联合国10月6日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽6日在第76届联大六委“消除国际恐怖主义的措施”议题下发言呼吁，国际社会携手应对国际反恐斗争的新形势、新任务、新挑战。

耿爽说，今年是“9.11”事件20周年。20年来，各国恐怖势力遭到沉重打击，国际反恐合作取得重要进展。与此同时，恐怖主义仍对各国构成现实威胁，国际反恐斗争面临新的挑战，呈现新的特点。

一是“基地”组织、“伊斯兰国”仍活跃在阿富汗、叙利亚、伊拉克等地，一些恐怖组织加速向非洲、东南亚等地渗透。恐怖势力利用高新技术散播暴恐思想、募集资金人员、遥控暴恐活动，加紧组建恐怖网络。

二是个别国家打着反恐旗号，推行双重标准，奉行单边主义和霸凌行径，炮制所谓人权人道问题，干涉他国内政，干扰国际反恐合作进程。

三是新冠疫情背景下，世界经济复苏进程放缓，贫困和社会问题加剧，南北鸿沟拉大，极端思想蔓延，进一步助长恐怖主义滋生。

耿爽表示，面对新形势、新任务、新挑战，国际社会必须齐心协力，深化合作，共同打击恐怖主义。

他指出，国际社会要践行真正多边主义。恐怖主义是人类社会公敌，反恐是国际社会共同责任。各国应树立命运共同体意识，充分发挥联合国在全球反恐领域的中心协调作用，构筑最广泛的反恐统一战线。各方应支持联合国相关反恐机构加强协作，推动在国际、区域和国家层面进一步凝聚共识、协调行动。

他呼吁，要强化反恐国际法治。反恐应尊重各国主权、独立和领土完整，不得以反恐为名干涉他国内政。应落实国际社会普遍接受的反恐条约，尽快出台《关于国际恐怖主义的全面公约》，完善反恐国际法律框架。应全面落实安理会和联大相关决议及《联合国全球反恐战略》，依法开展预防性反恐和去极端化工作。

他强调，要摒弃反恐双重标准。恐怖分子没有好坏之分，无论恐怖活动发生在何时何地，由何人作为，出于何种目的，都应明确反对、坚决打击。反恐不应以意识形态划线，将恐怖主义与特定国家、政府、民族或宗教挂钩，不应搞选择性反恐，将反恐问题政治化工具化。利用恐怖势力谋求地缘政治利益，最终只会“搬起石头砸自己的脚”。

他强调，要消除恐怖主义根源。单纯依靠武力消灭不了恐怖主义。反恐要综合采取政治、经济、司法、社会等各种手段，彻底铲除滋生恐怖主义、极端主义的土壤。要秉承平等、尊重、宽容原则，推动不同文明交流对话。要更加重视发展问题，推动落实2030年可持续发展议程，夯实全球反恐努力基础。

耿爽呼吁，着力解决新兴问题。国际社会要深入分析反恐形势，坚决打击利用新冠疫情、滥用新兴技术煽动和实施恐怖活动的现象。要围绕打击网络恐怖主义、处置外国恐怖作战分子以及反恐融资等问题密切协调，深化合作，加大投入，有效应对。

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