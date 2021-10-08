人民网联合国10月6日电 （记者李晓宏）当地时间10月6日，第76届联合国大会经济和金融委员会举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表戴兵出席会议并发言，阐述中方在发展问题上的立场主张，并欢迎各方加入习近平主席在联大一般性辩论上提出的“全球发展倡议”。

戴兵指出，当前新冠肺炎疫情持续肆虐，吞噬全球减贫和发展成果，世界经济复苏分化失衡，落实2030年可持续发展议程面临新的挑战。各国应深化国际发展合作，共谋可持续发展，为加快落实2030年议程和疫后复苏注入新的动力。

一是深化抗疫合作，团结抗击疫情。应坚持人民至上、生命至上理念，统筹疫情防控和经济社会发展，摒弃“疫苗民族主义”，把疫苗作为全球公共产品，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，弥合“免疫鸿沟”。

二是坚持发展优先，促进疫后经济复苏。应把发展置于全球宏观政策框架的突出位置，关注发展中国家特殊需求，把减贫作为最优先事项，同时重点关注粮食安全、教育、数字经济、互联互通等领域。

三是倡导绿色理念，积极应对全球性挑战。各国应以疫后复苏为契机，加快绿色低碳转型。应坚持“共同但有区别的责任”原则，发达国家应切实为发展中国家提供资金、技术和能力建设支持。各方应共同推动联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会和《气候变化框架公约》第26次缔约方大会取得积极成果。

四是践行真正的多边主义，深化发展伙伴关系。应秉持共商共建共享的全球治理观，积极构建开放性世界经济，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，增强发展中国家的自主发展能力，提升其在全球经济治理中的代表性和发言权。

戴兵表示，习近平主席在出席第76届联大一般性辩论时郑重提出“全球发展倡议”，呼吁国际社会加快落实2030年议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展共同体。“全球发展倡议”秉持以人民为中心的核心理念，遵循务实合作的行动指南，倡导开放包容的伙伴精神，既是对中国自身发展经验的总结，也契合了各国特别是广大发展中国家的发展需要。中方欢迎各国加入这一倡议，深化彼此发展战略对接，全面落实2030年议程。

戴兵说，作为最大的发展中国家，中国为全球疫后复苏和可持续发展作出重要贡献。我们正会同各国高质量共建“一带一路”，积极推进南南合作，将在未来3年内再提供30亿美元国际援助。我们践行疫苗作为全球公共产品的承诺，全年将对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐助1亿美元的基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中方愿同各方加强沟通合作，共同推动全球发展倡议，为加快落实2030年议程、推动构建人类命运共同体继续作出不懈努力。

联合国大会经济和金融委员会（联大第二委员会）负责处理经济、金融和发展问题，如宏观经济政策、发展筹资、可持续发展、消除贫困、全球化和相互依存、发展业务活动、科技促进发展等问题，每年会议期间均举行一般性辩论。

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