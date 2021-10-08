新华社北京10月8日电 国务院新闻办公室8日发表的《中国的生物多样性保护》白皮书介绍，中国坚定践行多边主义，积极开展生物多样性保护国际合作，广泛协商、凝聚共识，为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧，与国际社会共同构建人与自然生命共同体。

白皮书指出，中国积极履行《生物多样性公约》及其议定书，促进相关公约协同增效，展现大国担当，在全球生物多样性保护和治理进程中发挥重要作用。

中国作为公约及其议定书的缔约方，按时高质量提交国家报告。2019年以来，中国成为《生物多样性公约》及其议定书核心预算的最大捐助国，有力支持了《生物多样性公约》的运作和执行。近年来，中国持续加大对全球环境基金捐资力度，已成为全球环境基金最大的发展中国家捐资国，有力地支持了全球生物多样性保护。

白皮书指出，中国坚持多边主义，注重广泛开展合作交流，凝聚全球生物多样性保护治理合力。借助“一带一路”“南南合作”等多边合作机制，为发展中国家保护生物多样性提供支持，努力构建地球生命共同体。

(责编：徐祥丽、崔越)