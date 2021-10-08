人民网伦敦10月7日电 （武一丹）当地时间10月6日，中国驻英国使馆举行纪念辛亥革命110周年线上座谈会。中国驻英国大使郑泽光出席并发表题为《凝聚磅礴力量 奋进民族复兴》的讲话，英国各界华侨华人和留学人员代表110多人连线参加。

郑泽光表示，110年前，以孙中山先生为代表的中国革命党人发动了震惊世界的辛亥革命。今天，我们纪念这一重大历史事件，缅怀孙中山先生等革命先驱致力于振兴中华的光辉业绩，回顾一百多年来中国人民为民族独立、国家富强、人民幸福、祖国统一而不懈奋斗的艰辛历程，对于发扬光大辛亥革命精神，增进全国各族人民大团结，增进海内外中华儿女大团结，广泛凝聚一切智慧和力量，共同推进祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴中国梦，具有十分重要的意义。

郑泽光强调， 希望广大旅英侨胞和留学人员赓续拳拳赤诚之心，发挥自身优势和特长，在民族复兴伟业中勇于担当，开拓进取，展现更大作为。同时，发挥好贯通东西的优势，在实现自我价值、成就自身事业的同时，为两国人民友好交往和互利合作牵线搭桥、添砖加瓦，为推动中英关系不断改善和发展贡献智慧和力量。

英国华侨华人社团负责人和全英学联代表在座谈会上发言。他们一致认为，回顾辛亥革命历史深切感受到，爱国主义是促进海内外中华儿女大团结的强大精神力量。旅英侨胞和留学人员应当继承辛亥志士不屈不挠的革命精神，为促进祖国统一和实现中华民族伟大复兴积极贡献力量。

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，海外侨胞个人命运与祖国命运紧密相联，强国有我、统一有我，在英华侨华人都要将振兴中华的重责扛在肩上，贡献个人最大力量，共筑祖国统一和民族复兴新辉煌。旅英台胞、原国民党将军王伯骧之子王台生表示，两岸统一是中华民族复兴的重要一环，海外台胞应把握机遇，促进两岸和解、统一。全英学联秘书长、牛津大学博士研究生陈焕明表示，广大留学生应把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，努力实现“留学报国、振兴中华”的光荣与梦想。

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