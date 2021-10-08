10月6日，中国驻美国大使秦刚在线出席由美国美亚学会和金沙集团合作举办的“旅游和人文交流”主题论坛。中国驻美国大使馆供图

人民网华盛顿10月7日电 （记者李志伟）10月6日，中国驻美国大使秦刚应邀在线出席由美国美亚学会和金沙集团合作举办的“旅游和人文交流”主题论坛开幕式并发表主旨演讲。秦刚表示，旅游和人文交流是中美两国人民相互了解和正确认知的基础，希望疫情过后，美国朋友可以去中国学习、工作、旅游，沉浸式感知一个真实、立体、全面的中国。

秦刚表示，今天论坛主题是中美旅游和人文交流，这是两国人民相互了解和正确认知的基础。他在演讲中结合当下中国流行的七个“热词”，向美国公众介绍了中国的最新发展情况和中国人的精神面貌。例如，“人民至上、生命至上”和“逆行者”彰显了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

秦刚在介绍“人民至上、生命至上”时说，2000多年前，孔子提出“民惟邦本”思想，强调人是国家的根本。中国共产党成立百年来奋斗的初心和使命就是为人民谋幸福。坚持以人民为中心，是中国共产党的执政理念和中国特色社会主义核心价值观之一。他说，希望这些热词帮助美国人了解中国社会正在发生的变化和中国人都在想些什么、做些什么。

中国文化和旅游部副部长张旭在开幕式上致辞说，中美两国人民相互往来意愿很强，也共同受益；两国人民的密切交往充分证明两国友好是互利双赢的选择。

美国内华达州州长西索拉克，多位联邦议员，前国务卿奥尔布莱特，以及行业协会和高校代表约500人以现场或在线等不同方式出席为期两天的论坛。主办方在会间循环播放中国文化旅游和北京冬奥会推介片。

美方与会人士高度评价旅游和人文交流对美中关系发展的重大意义，以及中国改革开放和快速发展对外国投资者带来的巨大机遇，表示美中作为世界两个主要大国，肩负着维护世界和平、稳定与繁荣的共同责任，在应对气候变化、公共卫生、反恐、核不扩散等领域拥有广泛共同利益，双方应妥处分歧、加强对话、拓展合作，推动美中关系健康稳定发展，造福两国和世界人民。

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