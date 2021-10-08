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美核潜艇发生撞击事故造成多人受伤

2021年10月08日10:08 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月7日电（记者黄恒）美国太平洋舰队当地时间7日发布声明称，美国海军海狼级快速攻击潜艇“康涅狄格”号2日在印度洋-太平洋地区国际水域作业时发生撞击，潜艇目前处于安全状态。有报道称，事故造成多人受伤。

　　声明说，“康涅狄格”号在上述水域作业时在水下撞到了一个物体。事故没有造成“危及人员生命的伤害”，潜艇目前处于安全稳定状态，其核推进动力装置和反应堆舱没有受到影响且维持全面运转。目前正在评估潜艇其余部分的损坏程度。

　　美国海军研究协会新闻网站援引一名国防部官员的话报道说，有11名水手在事故中受轻伤。另一名官员表示，事故发生后，该潜艇浮出水面，一直保持水上航行状态，目前正驶往关岛，预计8日入港。

　　报道说，“康涅狄格”号是美军现役三艘海狼级潜艇中的一艘，属于美海军现有战斗力最强和灵敏度最高的攻击潜艇之一。

　　报道说，当前公开的类似事故可追溯至2005年。当时，美国海军“旧金山”号潜艇全速航行时与关岛附近一座水下山峰相撞，造成一名水手死亡。

(责编：徐祥丽、崔越)

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