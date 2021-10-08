中国代表驳斥美国等少数国家在联大点名批评其他发展中国家人权状况
人民网联合国10月7日电 （记者李晓宏）当地时间10月7日，联大三委一般性辩论举行会议。中国常驻联合国代表张军发言介绍中国人权发展成就，强调人民的支持是中国走具有自身特色人权发展道路的最大底气，中国前进步伐绝不会因外部干扰而停止，坚决拒绝美国等少数国家的无理指责，奉劝美方在人权问题上回归对话与合作的正途。
张军表示，美国等少数国家执意在联大三委挑起对抗，点名批评其他发展中国家人权状况，各种帽子满天飞，却对自己和盟友国家的人权劣迹视而不见。美国等少数国家罔顾事实、编造谎言、对中国进行无理指责，借人权干涉中国内政。对此，中国政府和人民坚决反对、严正拒绝。他们的指责违背事实、违背正义、违背世界发展潮流。他们关心中国人权是假，破坏中国发展稳定是真。奉劝美国等少数国家，该醒醒了！面对全球性挑战，对话才是方向，合作才是正途！
张军指出，促进和保护人权是一个动态的历史进程，国际社会必须牢牢把握好正确方向。要坚持人权发展道路的多样性，而不是将某种模式强加于人。外来强加的人权道路既不民主，更行不通。要坚持对话合作，而不是制造对抗。个别国家嘴上喊着“回归多边主义”，实际却大肆拼凑排他性的“小圈子”；嘴上喊着维护国际秩序，实际却四处制造麻烦，大搞违反国际法的单边制裁和胁迫行为，侵犯别国人民权利。要维护公平正义，而不是搞以强凌弱。世界在发展，广大发展中国家任人宰割的时代一去不复返了。人权不是西方人的特权，各国人民都有权过上好日子。
张军强调，人民幸福生活是最好的人权。中国历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现2030年可持续发展议程的减贫目标。中国坚持人民至上、生命至上，疫情防控取得重大战略成果，向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液，居全球首位。西方民调显示，中国人民对中国政府的满意度超过90%。中国人民的支持，是推进中国特色人权发展道路的最大底气。中国人民的幸福生活和开心笑容，是中国人权状况的最好答案。
张军强调，中国的发展进步是中国人民奋斗出来的。中国从不指望别国的恩赐，但也绝不允许任何人剥夺中国人民发展的权利、过好日子的权利。中国的前进步伐绝不会因外部干扰而停止。中国走自己发展道路的决心坚定不移，维护国家根本利益的决心坚定不移，维护广大发展中国家共同利益和尊严的决心坚定不移。
当日，埃及、阿尔及利亚、乍得、土库曼斯坦、白俄罗斯、委内瑞拉等国家在发言中积极支持并呼应中方立场，强调各国人民有权根据国情自主选择人权发展道路，坚决反对将人权问题政治化，反对搞双重标准，反对干涉内政。会场内形成了支持中国的强大声势。
联合国大会第三委员会是讨论人权、社会发展等问题的主要委员会。10月7日，联大三委一般性辩论正式结束，后续将围绕各项议题同会员国举行互动对话。
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