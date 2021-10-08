基于试点项目数据，世界卫生组织6日推荐在撒哈拉以南非洲及其他疟疾传播中高风险地区为儿童接种世界首款疟疾疫苗。

这是迄今唯一已获证明可显著减少儿童罹患疟疾几率的疫苗。如何为这款疫苗推广筹资将成为世卫组织下一阶段工作重点。

【历史性突破】

世卫组织总干事谭德塞在声明中说：“这是一个历史性时刻。期待已久的儿童疟疾疫苗在科学、儿童卫生和疟疾控制方面均有突破。在现有预防疟疾手段基础上使用这种疫苗，每年可以挽救数以万计年轻生命。”

这款名为“RTS,S”的疫苗由英国葛兰素史克公司1987年开始研发，针对恶性疟原虫，即最致命、同时也是非洲最流行的疟原虫。按照世卫组织说法，这款疫苗2019年起在加纳、肯尼亚和马拉维面向5月龄及以上儿童试点推广，迄今逾80万名儿童接种超过230万剂，疟疾重症发生率降低30%。

世卫组织认为这款疫苗安全性强，副作用罕见（接种者或出现发烧、抽搐），建议疟疾传播中高风险地区满5月龄儿童接种4剂疟疾疫苗。

据路透社报道，这款疫苗在多个方面仍有改进余地，比如重症预防效果不算太好，需要多次接种，且接种数月后效力减退。即便如此，面对非洲疟疾发病状况，这款疫苗仍能发挥较大作用。

疟疾由一种名为疟原虫的寄生虫引起，通过受感染的蚊子叮咬传播，症状包括发热、头痛、呕吐等，严重时可致死亡。

世卫组织数据显示，疟疾仍是全球最主要致死疾病之一，平均每两分钟就夺走一个儿童的生命。全球2019年估计有2.29亿个疟疾病例，其中超过九成发生在非洲；当年大约40.9万例死亡病例中，5岁以下儿童占67%，这一年龄段面临危及生命的并发症风险最大。

【筹资是重点】

世卫组织下一阶段工作重点将解决筹资问题，以便为世界部分最贫穷国家生产和分配疫苗。世卫组织全球疟疾项目主任佩德罗·阿隆索说，一旦筹资问题得以解决，“我们将着手扩大生产规模，就疫苗在哪里最有用以及如何部署作出决定”。

据路透社报道，葛兰素史克公司承诺2028年前每年生产1500万剂疟疾疫苗，利润控制在5%以下。

世卫组织今年牵头的一项全球市场研究预计，如果向疟疾传播中高风险地区部署疫苗，2030年前每年需求量在5000万剂至1.1亿剂之间。

全球疫苗与免疫联盟将于12月商讨是否以及如何为推广疟疾疫苗筹资。

一名熟悉疫苗开发计划的消息人士说，疟疾疫苗单价将在全球疫苗与免疫联盟作出资助决定并明确需求后得以确定。

另外，按照路透社说法，疟疾疫苗中有一种成分来自智利境内一种罕见的皂皮树，这种树能否长期供应目前存疑。（王鑫方）（新华社专特稿）

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