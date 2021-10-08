收到接种美国莫德纳公司新冠疫苗后出现罕见副作用的报告后，瑞典和丹麦两国政府6日分别暂停不同年龄层年轻群体接种这款疫苗。瑞典将接种莫德纳疫苗年龄下限调为30岁，丹麦则调为18岁。

路透社援引瑞典公共卫生局的话报道，鉴于青少年和年轻成年人接种新冠疫苗后出现心肌炎和心包炎的案例增加，“这种关联在接种莫德纳疫苗后表现得尤为明显，特别在接种完第二剂后”，作为预防措施，政府暂停1991年及以后出生人群接种莫德纳疫苗。

依照德新社说法，瑞典政府调整莫德纳疫苗接种年龄下限的决定暂定执行至12月1日。不过，瑞典公共卫生局表示，接种莫德纳疫苗后出现副作用的风险总体仍然极低。

在瑞典，年满12岁即可接种新冠疫苗。瑞典公共卫生局建议受接种年龄政策调整影响的人群改为接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。

丹麦卫生部也建议受接种年龄调整政策影响的人群改为接种辉瑞疫苗。卫生部发表声明说：“依据初步数据，（我们）怀疑接种莫德纳疫苗后出现心脏炎症的风险增加。”

辉瑞疫苗和莫德纳疫苗均为信使核糖核酸（mRNA）疫苗，但单剂疫苗注射液中mRNA剂量不同，辉瑞为30微克，莫德纳为100微克。

欧洲药品管理局今年7月23日更新莫德纳疫苗使用建议，认定这款疫苗适用于12岁至17岁人群，但同时指出，12岁至17岁人群如果接种莫德纳疫苗，可能出现类似成年人的常见接种反应，如手臂酸痛、头疼和疲劳等，极少数可能出现胸痛和心脏炎症等副作用。

依照路透社说法，出于对莫德纳疫苗副作用的担心，除瑞典和丹麦，挪威政府已经建议30岁以下人群接种辉瑞疫苗，芬兰政府也将很快出台相关政策。（乔颖）（新华社专特稿）

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