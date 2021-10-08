奥地利反腐败检察官6日说，总理塞巴斯蒂安·库尔茨因涉嫌贿赂和背信遭调查。库尔茨否认所有嫌疑，认为调查“有政治动机”。

【操纵民调？】

据德新社报道，调查人员当天搜查了多个地点，包括库尔茨办公室、他领导的中右翼政党人民党的办公室、财政部以及一家媒体的办公室，搜查内容包括可追溯至2016年初的电子邮件、数据存储设备、服务器、手机和笔记本电脑。

搜查由奥地利经济与腐败检察官办公室主导。这一部门在一份声明中说：“库尔茨和其他9人以及3个组织因涉嫌背信、腐败和贿赂接受调查。”

按调查人员说法，库尔茨2016年至2018年间从担任外交部长到当选人民党领导人、再到担任总理的过程中，保守派领导下的财政部涉嫌将公共资金“用于党派和政治动机，经常操纵民意调查”。一家民意调查公司为人民党及其领导人的利益服务，操纵民调。民调结果随后被一家奥地利报纸公布。财政部为这家媒体付广告费，以换取其刊登有利的民调结果和报道。

检方没有透露这家媒体的名称，但奥地利媒体猜测，涉事报纸是《奥地利报》。按照检方说法，库尔茨寻求接掌人民党过程中，超过100万欧元资金从财政部预算流出。库尔茨2017年当选总理后，总理府和媒体机构之间的合作仍然继续。

库尔茨现年35岁，2013年成为奥地利外交部长。2017年5月，库尔茨以98.7%的支持率当选人民党主席，同年底当选奥地利总理，成为全球最年轻的政府首脑之一，2020年再次出任总理至今。今年5月，库尔茨因涉嫌向调查奥地利前副总理海因茨-克里斯蒂安·施特拉赫“利益交换”丑闻的议会委员会提供虚假陈述，受到经济与腐败检察官办公室调查。他当时否认指控，表示即使办公室提起刑事诉讼也不会辞职。

【坚称清白】

面对最新调查，库尔茨在一份简短声明中说：“我相信，这些指控也将被证明是错误的。”库尔茨指出，检方的怀疑基于短信，这些内容被调查人员“断章取义”，以“构建”针对他的案件。

他6日晚些时候告诉奥地利广播公司，“所有指控都针对财政部雇员”，怀疑他操纵民调是荒谬的，因为在2016年相关时段的几十次民调中，各党派和政治人物的民调结果非常相似。库尔茨还排除了他辞职的可能。

人民党要员奥古斯特·韦京格说：“我们将在政治和法律层面上全力以赴反对指控。”

《奥地利报》同样否认相关嫌疑。这家媒体说：“在任何时候，这一媒体集团和财政部之间都没有关于通过支付广告费换取（刊登）民调结果的协议。”

按路透社说法，库尔茨遭腐败调查可能导致人民党与其联合执政的左翼政党绿党关系紧张，后者先前在大选中强调“廉洁政治”。被问及如果针对库尔茨的案件取得进展，绿党将在多大程度上支持库尔茨时，绿党回避作答。

绿党领导人、奥地利副总理维尔纳·科格勒在新闻发布会上说：“对（调查是）政治作秀的指责是空穴来风，因为调查手段需要得到法官批准。”

科格勒说，应让检方继续自由工作。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦称最新调查是“不寻常和非常严肃的程序”。他在6日晚的讲话中呼吁政治人物尊重司法机构独立性，认为将政治动机归咎于检方是在“以一种不可接受的方式越界”。（刘曦）（新华社专特稿）

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