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第七届二十国集团议长会议在罗马召开

2021年10月08日08:33 | 来源：新华社
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新华社罗马10月7日电（记者叶心可）为期两天的第七届二十国集团议长会议7日在意大利首都罗马开幕，就后疫情时代全球面临的社会、经济、可持续发展等多项议题及各国立法机构应发挥的积极作用展开探讨。

意大利总理德拉吉在开幕式上致辞说，在应对新冠疫情方面，富裕国家虽疫苗充足，但少数民众拒绝接种疫苗或心存疑虑；一些低收入国家的疫苗供应有限。议会应通过加强疫苗分发透明度以防止浪费、协助政府消除相关疫苗接种错误信息等多种方式，积极推进全球疫苗接种进程。

德拉吉表示，议会在推动经济复苏和可持续发展、应对气候变化挑战、促进两性平等等方面发挥着重要作用。他呼吁各国政府、议会和民间组织共同参与进来，通过强有力的、务实的多边主义机制共同应对这些全球挑战。

意大利议会领导人在发言中强调立法机构工作的重要性，认为面对新冠疫情造成的危机，立法机构应在协调政策方面发挥主导作用，以促进更公平、更可持续、更包容的经济和社会复苏。

二十国集团议长会议创始于2010年，是促进二十国集团成员在立法机构层面交流合作的重要平台。本次会议以线上线下结合的方式举行，会议主题为“议会：服务人民、着眼全球、促进繁荣”，二十国集团成员立法机构领导人、有关国际组织负责人出席。与会各方围绕“应对疫情导致的社会与就业危机”“在社会环境可持续发展基础上重启经济增长”“后疫情时代的可持续发展与粮食安全”等议题进行讨论。

(责编：徐祥丽、崔越)

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