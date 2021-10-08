新华社斯德哥尔摩10月7日电（记者和苗）瑞典文学院7日宣布，将2021年诺贝尔文学奖授予作家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳。

瑞典文学院常任秘书马茨·马尔姆当天在斯德哥尔摩举行的新闻发布会上揭晓获奖者时说，古尔纳因围绕“殖民历史”和“难民经历”的文学创作而获奖。

瑞典文学院在当天发布的新闻公报中说，古尔纳“不妥协于殖民主义的影响和难民处在不同文化与大陆间鸿沟的命运”，他将此“富有同情心地渗透到”其作品当中。文学院还说，在他的文学世界里，一切都在变化，他的作品中有一种被知识热情驱动的无休止探索。他从21岁开始写作，斯瓦希里语是他的母语，英语成为他的文学工具。

马尔姆表示，他已与古尔纳通电话。因新冠疫情，今年诺贝尔奖得主将延续去年的方式，在各自所在国家获颁相关奖项，而不是按传统赴瑞典首都斯德哥尔摩参加颁奖典礼。

古尔纳1948年出生于桑给巴尔（现隶属坦桑尼亚），20世纪60年代作为难民移居英国。从20世纪80年代开始，他陆续出版了10多部小说和一些短篇小说，作品围绕难民主题，主要描述殖民地人民的生存状况，聚焦于身份认同、种族冲突及历史书写等，他展现的后殖民时代生存现状被认为具有重要的社会现实意义。

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