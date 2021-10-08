新华社联合国10月7日电 第76届联合国大会裁军与国际安全委员会（联大一委）7日继续举行一般性辩论。中国常驻联合国副代表耿爽代表中俄做共同发言，宣读中俄两国外长同日发表的关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。

耿爽表示，自1975年生效以来，《禁止生物武器公约》在消除生物武器威胁、防止生物武器扩散、促进生物技术和平利用等方面发挥了重要作用。明年将举行公约第九次审议大会，国际社会有必要借此机会强化公约的权威性和有效性，推动早日实现完全消除生物武器的目标。为此，中俄两国外长共同发表了关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。

耿爽宣读了声明全文，主要内容包括：中俄重申《禁止生物武器公约》是国际和平与安全至关重要的支柱，应得到完全遵守和进一步加强，包括达成包含有效核查机制、具有法律约束力的议定书；呼吁公约缔约国制定相关执行标准、技术指南及程序，完善调查使用生物武器事件的机制。

中俄关切地注意到，由于2001年美国不顾各方共识并单方面退出，过去20年里公约缔约国始终未能重启核查议定书多边谈判。美国及其盟友在境外开展的生物军事化活动（美国在境外部署超过200个生物实验室，相关活动缺乏透明度），引起国际社会对其遵约的严重关切和质疑，对中俄国家安全造成严重风险，损害相关地区安全。美国及其盟友应以公开、透明、负责任的态度，对其境内外生物军事化活动做出澄清。缔约国在提交的宣布材料中增加境外生物军事化活动信息，有助于填补机制空白并增进缔约国间信任。

中俄呼吁缔约国关注科技的快速发展，并促进最新的生物技术得到充分的和平利用；呼吁缔约国采取建设性做法，确保明年举行的审议大会所做决定有助于加强公约。

耿爽强调，中俄将要求把联合声明作为联大文件散发，并愿同国际社会一道弘扬真正多边主义，强化公约权威性和有效性，捍卫多边军控与裁军体系，维护国际和平与安全。

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