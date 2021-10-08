图①：法国团结与进步党主席舍米纳德。

图②：柬埔寨奉辛比克党总书记昂松博。

图③：波黑“一带一路”建设与促进中心主任波利斯·法鲁克。

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河北自贸试验区正定片区自挂牌以来，以制度创新为核心，持续优化营商环境，加快打造高质量发展新高地。

武志伟摄（人民视觉）

回首百年，中国人民在中国共产党的领导下取得了一个又一个伟大胜利。在许多受访国际人士眼中，中国共产党创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态，在推动自身发展的同时，为世界提供新机遇、为各国共同发展注入新动力

法国团结与进步党主席舍米纳德——

“为全人类的和平与发展作出贡献”

本报记者 刘玲玲

“走过百年历程，中国共产党带领中国人民取得辉煌成就。中国社会充满活力，人民生活水平和生活质量不断提高，人均预期寿命大大提高。”法国团结与进步党主席舍米纳德在接受本报记者采访时表示，如今，中国人民安居乐业、生活幸福，正向着实现中华民族伟大复兴的目标奋进。

2019年9月，舍米纳德首次来华，出席在西安举行的欧亚经济论坛。中国发展的速度和活力给他留下深刻印象，“我看到一个不断发展变化的中国，也感受到中国民众对国家的未来充满信心”。舍米纳德说，今日的中国生机勃勃，在中国共产党的领导下，中国不断完善和发展中国特色社会主义制度。中国的发展历程也给世界其他国家带来启示，即一个国家可以走符合本国国情的发展道路。

“一个政党要保持活力、行稳致远，应具备长远的战略眼光。”在舍米纳德看来，中国共产党领导下的中国善于制定长远目标和科学规划，例如提出两个百年奋斗目标，制定和实施国民经济和社会发展五年规划等，都体现出中国的体制优势和中国共产党治理国家的担当和能力。此外，舍米纳德也对中国共产党始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的执政理念感到钦佩。“中国在实现经济快速发展的同时，致力于解决发展不平衡问题，不让一个人掉队，为人民幸福不懈奋斗。”

“中国共产党为全人类的和平与发展作出贡献。”舍米纳德感慨，中国提出共建“一带一路”倡议，不仅为沿线国家和地区带来共同发展机遇，促进全球互联互通、经济发展，同时也作为一条“文明之路”加强了各国友好往来，拉近了各国人民情感上的距离。

舍米纳德赞同政党应担负起为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任的观点。“国际社会应携手应对全球性风险和挑战，各国应加强合作，寻求共同发展。”他特别指出，面对新冠肺炎疫情，人们更加深刻意识到地球是一个家园，任何国家都无法独善其身，后疫情时代的团结合作也因此具有更加重要的意义。

不久前，舍米纳德前往法国蒙达尔纪市参加当地举办的庆祝中国共产党成立100周年活动，并参观中国旅法勤工俭学主题纪念馆。“此行让我加深了对中国共产党百年奋斗史的了解。中国进步青年在法勤工俭学，成立旅法中国共产党早期组织，这段历史是百年前法中两国人民交流互动的重要见证，是两国关系中的一笔重要财富。”舍米纳德说，“多年来，法中双方在经贸、文化、科技等多领域深入合作，成果丰硕，两国人民间的相互认知和友谊也不断增进。”

“期待未来可以与中国共产党有更多对话的机会和平台，也希望能够早日实现面对面交流，进一步增进彼此间的了解，为法中及欧中之间的交流和合作、为人类的进步和发展贡献力量。”舍米纳德表示。

柬埔寨奉辛比克党总书记昂松博——

“推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展”

本报记者 杨 迅

“中国共产党坚持以人民为中心，不断提高人民生活水平，成功消除绝对贫困，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，令人钦佩。”柬埔寨奉辛比克党总书记昂松博在接受本报记者采访时表示，中国共产党勇于战胜前进道路上的各种艰难险阻，制定实施科学的发展战略和政策，带领中国人民取得举世瞩目的发展成就。

“中国经济快速发展，社会长期稳定，人民安居乐业，这些都说明中国共产党具有丰富的治国理政经验。”昂松博称赞道。其中，他对中国的绿色发展和脱贫攻坚等理念和实践印象深刻，“坚持绿色发展理念有利于在提高经济效益和生产力的同时，保护环境、推动可持续发展；成功实现脱贫切实改善了人民的生活，提升人民的幸福感和获得感”。

昂松博表示，中国及时有效控制疫情，“让世界看到了中国共产党卓越的领导力和攻坚克难的决心”。与此同时，中国向其他国家提供抗疫物资援助并派遣抗疫医疗专家组，为打赢疫情防控全球阻击战注入信心。中国还履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。

中国统筹疫情防控和经济社会发展，引领中国经济稳中向好，高质量发展取得新成效，也为推动世界经济复苏发挥了积极作用。昂松博认为，中国采取一系列措施促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。与此同时，中国倡导并践行真正的多边主义，“有助于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展”。

近年来，昂松博所在的柬埔寨奉辛比克党曾多次组织干部考察团赴中国浙江、黑龙江、重庆、甘肃等地学习调研。今年，该党还会同中共中央对外联络部举办干部网络研修班。昂松博注意到，中国共产党重视同其他国家政党交流经验、相互学习。“在党际交往中，中国共产党与其他国家政党本着彼此平等、相互尊重的原则，加强交流互鉴，有利于巩固友谊，深化合作，促进各国共同发展繁荣，推动构建人类命运共同体。”昂松博认为，政党在推动全球多边合作、促进世界和平与发展方面具有不可替代的作用。各国政党应就提升民众生活水平、加强教育和科技等领域合作交流经验。

展望未来，世界期待中国共产党不断创造新的辉煌，为人类进步事业作出更大贡献。昂松博对此充满信心，“相信中国共产党将带领中国人民取得更大的发展成就，迎来更加光明的未来”。

波黑一带一路建设与促进中心主任波利斯·法鲁克——

“向世界展现大国责任和无畏担当”

本报记者 韩 硕

“2021年无论对中国还是世界其他国家而言，都是极其重要的一年。中国共产党迎来成立100周年的重要时刻，全世界见证了中国共产党带领中国人民实现第一个百年奋斗目标，取得累累硕果。”波黑“一带一路”建设与促进中心主任波利斯·法鲁克在接受本报记者采访时表示，今天的中国向世界展现着欣欣向荣的大国形象，正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。

法鲁克先后在波黑多家媒体供职，曾任波黑联邦通讯社编辑部主任。作为中国人民的老朋友，他一直关注着中国的发展。“在百年奋斗历程中，中国共产党领导中国人民取得史无前例的光辉成就。改革开放40多年来，中国近8亿农村贫困人口摆脱贫困，这是一个令人震撼的数字，是一代又一代中国共产党人不懈奋斗交出的答卷。”法鲁克表示。

“中国共产党拥有强大的生命力。”法鲁克感慨，“没有中国共产党，就没有今天中国的繁荣昌盛。中国共产党在实事求是的基础上与时俱进，不断顺应时代变化、满足人民需要，并向世界展现大国责任和无畏担当。”

2017年，法鲁克参与组建了波黑“一带一路”建设与促进中心。他表示，该中心建立的初衷是向波黑各界宣介共建“一带一路”的相关理念。“共建‘一带一路’不仅有助于促进沿线国家和地区经济发展，对各国实现和平稳定也具有重要意义。深入理解这一理念，有助于我们搭上中国快速发展的列车。”

去年9月，首部聚焦两国关系的波斯尼亚语学术论文集《“一带一路”倡议与中国—中东欧合作：波黑视角》在波黑出版，法鲁克的一篇学术论文被收录其中。“波黑曾饱受战争之痛，给当地经济社会发展带来不利影响。当前，共建‘一带一路’为波黑带来巨大的发展机遇。达巴尔水电站、斯坦纳里火电站、泛欧5C走廊高速公路等一批已落成运营或启动建设项目都是波中两国在能源和基础设施领域合作的产物，为当地带来巨大经济和环境效益，改善了当地民生福祉。”法鲁克表示。

近年来，两国间的文化交流日益频繁，越来越多的波黑民众对了解中国文化和学习中文产生浓厚兴趣。“为此，我们创办了杂志《中国之声》，它是第一本以波黑官方语言出版的与中国相关的杂志，旨在向波黑民众介绍真实立体全面的中国，展现新中国筚路蓝缕、艰苦卓绝的发展历程。”法鲁克说，希望以此介绍中国文化，架设波黑和中国友谊之桥。

2020年是两国建交25周年。法鲁克非常自豪地介绍，波黑“一带一路”建设与促进中心参与制作了两国少年合唱团的演唱视频。来自无锡的少年宫合唱团和来自萨拉热窝的“公主甜甜圈”合唱团，分别用汉语和波斯尼亚语演唱了歌曲，充满童真的歌声令两国观众为之动容。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 17 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)