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法国新推农业科技创新计划

本报记者  刘玲玲
2021年10月08日04:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国农业和食品部近日发布“法国农业科技”计划，将在5年内投资两亿欧元支持农业创新类项目。该计划涵盖的领域包括：更好地适应气候变化对农业的挑战、加快实施可持续和生态农业、支持农场发展并使农场生活更加便捷、发展更可持续的消费模式以及鼓励开发新的农业和粮食资源。作为计划的一部分，9月率先启动了“为农业生态转型而创新”和“响应未来食品需求”两个主题的项目征集活动。

　　为此，法国农业和食品部委托旨在促进农业和数字行业创新性结合的协会——“数字农场”充分调研并建立需求清单。农业和食品部介绍说，这些农业创新项目应该是能够平衡技术、经济和环境效益的创新项目。项目将在设计、开发和商业化过程中得到支持，便于农民和消费者使用，并进一步提高法国农场和农食企业的竞争力。

　　法国是欧洲第一大农业生产国，也是农业现代化程度较高的国家之一，在农业与食品领域具有传统优势。数据显示，法国在食品科技和农业科技行业已有超过215家初创企业和咨询公司。每年培训约12万名农业工程专业的学生。此外，81%的法国农民每天在工作中使用互联网，75%拥有至少一种机器人工具，50%使用卫星定位系统来提高工作准确性。

　　法国农业和食品部部长德诺曼迪表示，法国农业生产力水平高，有不少成熟的初创企业和科研机构，“法国农业科技”计划旨在帮助它们进一步挖掘潜力，让一些初创企业成为各自领域的引领者。据悉，除了资金支持以外，这一计划还致力于消除农业科技公司的发展障碍，“数字农场”协会将对这一领域的共性问题进行研究并提出针对性建议。

　　法国《回声报》文章指出，食品科技和农业科技正在迅速扩大和改变传统农业形式，并伴随相关初创企业的成长创造了大量就业机会。法国推出“法国农业科技”计划，将加速农业创新发展，巩固法国在该领域的地位，助力法国农业生态转型。

　　（本报巴黎10月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月08日 16 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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