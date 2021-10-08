本报记者 李晓骁

核心阅读

国际货币基金组织等国际机构近期上调拉美地区2021年经济增长预期。面对疫情挑战，拉美国家纷纷推出稳经济、保民生应对措施，取得一定成效。地区国家还抓住中国经济加速复苏带来的机遇，持续推动扩大中拉贸易，为地区经济增长注入更大动力。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会近日将2021年拉美经济增速从5.2%上调至5.9%。国际货币基金组织预计今年拉美经济增长5.8%，较4月预测值上调1.2个百分点。拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，得益于地区主要经济体经济预期改善，拉美地区整体经济有所恢复，但地区各国仍需努力应对结构性问题。

多国经济指标向好

巴西里贝朗普雷图市市长诺盖拉近日表示，巴西拥有丰富的自然资源，受全球经济恢复增长影响，巴西产品外需强劲，再加上新冠疫苗接种持续推进，巴西部分经济指标日趋向好，社会经济活动有所恢复。

今年第二季度，巴西国内生产总值（GDP）同比增长12.4%，是1996年以来同比最大增幅，而今年第一季度巴西GDP已经高于疫情前的2019年第四季度。巴西经济部7月中旬发布的报告预计，今明两年巴西经济增速分别为5.3%和2.51%，高于5月预测的3.5%和2.5%。目前巴西三大支柱产业——农牧业、工业和服务业中，只有服务业还未恢复到疫情前的水平。

墨西哥经济恢复增长势头同样好于预期。墨财政部副部长约里奥表示，今年墨西哥经济增速预计将达到6%，较此前预测提高0.7个百分点。墨国家地理统计局近日公布的数据显示，墨今年上半年实际GDP同比增长6.9%，其中第二季度同比增长19.56%，环比增长1.5%，连续第四个季度上行。

另根据智利央行8月18日公布的数据，今年第二季度GDP同比大幅增长18.1%。智利财政部部长塞尔达表示，这些数字“在某种程度上与疫情得到一定控制和疫苗接种率提高密切相关”。此外，据秘鲁国家统计局估计，秘鲁今年GDP将增长10%。分析认为，拉美国家经济增长主要得益于国际市场大宗商品价格上涨和世界主要经济体复苏。

多措并举应对风险

巴西经济复苏面临的挑战主要是失业和高通胀。为应对风险，巴西积极筹措疫苗，努力扩大接种范围，同时为低收入人口和失业者提供保障。巴西政府近期推出新的补助计划，扩大低收入人群的补助范围，1700万人将因此受益。政府还在确立350亿雷亚尔（1美元约合5.5雷亚尔）预算支出的基础上，追加180亿雷亚尔预算，并将在今年投入490亿雷亚尔用于失业保险。

促进就业市场复苏同样是智利政府努力的目标。根据智利官方发布的数据，该国6月失业率降至9.5%，同比下降2.7%，是2020年4月以来首次低于10%。智利政府推出“智利逐步复苏计划”，在2020—2022年期间计划投资340亿美元，推动130个投资项目。智利公共工程部部长莫雷诺表示，目前智利已经恢复了大约100万个工作岗位。智利政府已经在计划框架下启动了20多个鼓励和促进私营部门创造就业的项目，总投资超过60亿美元。

厄瓜多尔推出税制改革，为企业降低生产成本。厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部表示，政府将取消1.8亿美元的关税，惠及全国80多个行业、超过6000家企业和56万人。这是厄瓜多尔10多年来最大的关税改革，旨在降低原材料、资本货物的成本和费用，将激活企业的生产积极性，促进经济活动的恢复。

分析认为，拉美经济仍面临长期风险。拉美地区去年吸引外国直接投资大幅降低。拉加经委会预计，今年整个地区投资增速将远低于全球水平。拉加经委会表示，拉美国家需要积极应对外债负担重、投资不振、就业不足和环境恶化等长期风险，经济复苏进程仍面临不平等、贫困、经济结构单一等深层问题。

中拉贸易亮点频现

中国海关总署公布的数据显示，今年上半年，中国与拉美地区进出口总额约2030亿美元，同比增长45.6%。拉加经委会认为，亚洲地区尤其是中国，是未来推动拉美出口增长的主要动力。目前，拉美是中国对外投资的第二大目的地和国际产能合作的重要伙伴。根据中国商务部统计，今年1月至5月，中国对拉美直接投资达103.8亿美元，同比增长40%。

中国已连续12年保持巴西最大贸易伙伴地位。巴西经济部的数据显示，今年上半年，巴西出口总额同比增长35.8%，外贸顺差同比增长68.2%，成为1989年该数据统计以来的最高纪录；其中上半年对中国出口同比增长了37.8%。根据中国海关总署的数据，上半年中国和巴西进出口总额同比增长42.8%。巴西外长弗兰萨说，发展对华关系是巴西外交优先方向之一，巴方希望进一步加强与中国经贸往来。

另据中国海关总署的数据，今年上半年，中国与智利双边贸易总额1999亿元人民币，同比增长38.5%。智利海关数据显示，7月智利对外贸易同比增长39.9%。当月智利对华出口量占该国对外出口总量的40%，对华出口额超33亿美元。智利海关总署署长伊格纳西奥表示，智中双边贸易在疫情下增长迅猛，进一步印证了中国作为智利主要贸易伙伴的重要地位。中国实现经济复苏，其强劲需求拉动智利矿产品等商品出口，智利外贸的良好表现为该国经济复苏打下重要基础。

近年来，中拉企业积极拓展服务贸易等领域合作，双方贸易结构持续优化。在日前举行的中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会上，与会的中巴两国代表认为，当前中巴服务贸易合作呈现纵深式、高增长、多样化的发展态势。在2021年中国国际服务贸易交易会框架下举行了拉丁美洲和加勒比国家专题活动，智利、墨西哥、巴西等10余国代表介绍了本国与中国的贸易往来情况，并表达了与中国加强经贸投资合作的意愿。

（本报里约热内卢10月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 16 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)