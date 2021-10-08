周 鼎

50年前，在第二十六届联合国大会上，阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的“两阿提案”以压倒性多数获得通过，中华人民共和国在联合国的一切合法权利得以恢复。这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是联合国宪章宗旨和原则的胜利，使世界和平与发展的力量得到空前壮大。对于把中国“抬”进联合国的阿尔巴尼亚等国的深情厚谊，中国人民永远不会忘记。

中阿友谊源远流长。阿尔巴尼亚是首批同新中国建立外交关系的10个国家之一。中阿建交72年来，任凭国际风云变幻，两国人民的友谊代代相传。上世纪六七十年代，先后有约6000名中国专家、技术人员来阿工作，为推动当地经济社会发展作出不可磨灭的贡献，其中一些人甚至把宝贵的生命永远留在了美丽的“山鹰之国”，他们的感人事迹至今广为传颂。来阿尔巴尼亚履职后，我时常听到当地友人讲述他们与中国朋友的友好交往，深受感动和鼓舞。

中阿人民守望相助。新冠肺炎疫情发生以来，中阿两国携手合作、共克时艰。在中国疫情防控的关键时刻，阿方多位政要向中方致以慰问，首都地拉那市市长走进当地华人社区，在中餐馆发起声援中国的活动。阿尔巴尼亚发生疫情后，中国克服重重困难捐赠多批次紧急医疗物资，是最早对阿采取支援行动的国家之一，中方专家和医务人员通过视频与阿方分享抗疫经验，中国疫苗在帮助阿抗疫方面发挥了重要作用。

中阿合作前景广阔。近年来，在共建“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作的引领下，中阿务实合作不断深化。两国贸易持续稳定增长，中国稳居阿尔巴尼亚前五大贸易伙伴地位。今年前8个月，双边贸易额同比增长超三成，阿对华出口商品种类日益多样，双边贸易结构更加均衡。在今年2月举行的中国—中东欧国家领导人峰会上，中方宣布计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。作为世界上最具潜力的消费市场，中国将成为阿尔巴尼亚蜂蜜、红酒、橄榄油等优质产品的最佳出口目的地之一。

50年来，中国始终恪守联合国宪章宗旨和原则，坚定捍卫多边主义，为世界和平与发展作出重要贡献。阿尔巴尼亚一直积极参与国际和地区事务，今年6月成功当选联合国安理会非常任理事国。中方欢迎阿尔巴尼亚在国际事务中发挥更重要作用，期待与阿方在联合国框架下进一步加强协调合作，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻阿尔巴尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 03 版）

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