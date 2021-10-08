本报记者 李 琰

“中国共产党始终致力于满足人民需求，充分调动人民群众的积极性和创造力，完成一个又一个目标任务，创造了世界瞩目的中国奇迹。”日前，捷克和摩拉维亚共产党（捷摩共）主席、捷克众议院副议长沃伊捷赫·菲利普在接受本报记者书面采访时表示，中国共产党领导中国取得了辉煌成就，这也是世界共产主义运动的巨大胜利。中国共产党的理论创新和改革实践极大丰富了科学社会主义理论，振兴世界社会主义事业发展。

菲利普曾多次率团访华，交流发展经验。2019年1月，菲利普访问四川自贡市。在考察中，他注意到当地既发展传统盐业经济，同时利用地域和产业链优势，打造航空产业基地，“这种将传统产业和现代科技结合的双驱动发展经验，对捷克一些城市的发展规划很有借鉴意义。”菲利普说，中国注重因地制宜开展建设，发展目标清晰明确，政策实施有连续性、稳定性，社会发展欣欣向荣，人民成为真正的受益者。

当前，中国已进入高质量发展阶段。菲利普表示，人类面临气候变化等严峻挑战，中国倡导绿色发展理念，加大生态环境治理，推进能源消费清洁化、低碳化等，这些努力不仅有益于中国实现高质量发展，也为全球可持续发展作出积极贡献。

菲利普坦言，每次中国之行都会加深他对中国共产党治国理政成就的认识。“我经常研读《习近平谈治国理政》。中国共产党带领中国成功走出一条适合自身发展的正确道路，科学社会主义焕发出新的蓬勃生机。”菲利普认为，中国的成功，启发了各国政党要结合实际进行理论创新和实践创新，自主探索适合本国国情的发展道路。

菲利普认为，中国共产党走过百年征程，发展成为当今世界上最大的马克思主义政党，带领国家走向繁荣发展，依靠的是人民的力量。“执政党始终为人民服务，加强廉政建设，增进社会平等，得到人民信任支持，实现国家可持续发展。中共在治国理政方面积累的丰富经验和中国的发展实践，为其他国家和政党提供了重要启示和借鉴。”

在菲利普看来，中国共产党着眼世界前途命运和人类发展进步，提出构建人类命运共同体，彰显全球视野和责任担当。他表示：“在捷克抗疫的关键时刻，中国向我们伸出援手。患难见真情，中国是我们真正的朋友。”中国在推动全球抗疫合作中发挥了重要作用，以实际行动践行了人类命运共同体理念。

菲利普高度评价共建“一带一路”合作。“捷克是中欧班列的重要通道和目的地，通过共建‘一带一路’，捷克获得众多发展机遇。”菲利普认为，共建“一带一路”倡议拉紧全球互联互通纽带，为沿线国家和地区的民众带来实实在在的福祉，也极大促进了相关国家间的经济联系，将有力推动世界繁荣发展。

菲利普期待捷摩共与中国共产党不断深化党际交流合作，更好地促进两国发展、造福两国人民。他相信，在中国共产党坚强领导下，中国将继续创造出新的奇迹，为促进世界经济复苏和维护国际公平正义作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月08日 03 版）

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