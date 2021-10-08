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日本东京都经历十年来震感最强地震

2021年10月08日04:46 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月7日电（记者郭丹）据日本气象厅消息，当地时间7日22时41分（北京时间21时41分），日本千叶县西北部发生6.1级地震，东京都足立区震度达到5强。这是自2011年“3·11”大地震以来，东京都首次观测到震度5强地震。

　　据日本气象厅观测，此次地震震中位于北纬35.6度、东经140.1度，震源深度80公里。包括千叶县、埼玉县、东京都、神奈川县在内的整个东京圈震感强烈，记者所在东京都港区的震度为4级，窗户和墙体均出现剧烈摇晃。

　　据日本警方和消防部门消息，截至目前20多人在地震中因急刹车、摔倒等原因受伤。

　　受地震影响，日本新干线多条线路暂停运营。东京都地面交通山手线电车和地铁全线暂停运营，部分车站停电，乘客被疏散。首都高速公路大范围禁止通行。羽田机场跑道部分封闭。

　　另据日本媒体报道，东京都23个区和千叶县多地出现水管爆裂以及漏水、断水等现象；关东地区6000多户停电。东京圈多地发生电梯停电和停运情况，有人在社交媒体上发文说，自己被困电梯或被迫爬楼回家。

　　地震发生后，日本首相岸田文雄要求相关部门准确把握灾情，向民众发送确切信息。

　　日本气象厅表示，此次地震没有引发海啸的风险，但未来一周仍有发生同等震度地震的可能，民众应加强防范。

　　日本气象厅设定的地震震度由弱到强分别为0至4级、5弱、5强、6弱、6强和7级，共10个等级。日本地处全球最活跃的地震带——环太平洋地震带上，这也是全球地震最多的地震带。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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