新华社北京10月4日电 外交部发言人华春莹4日就美国国务院发言人发表涉台声明答记者问。

有记者问：10月3日，美国国务院发言人普莱斯发表声明称，美方对中方在台湾附近军事挑衅活动深表关切，此举易引发误判，破坏地区和平稳定，敦促中方停止对台施压与胁迫。美将依据美中三个联合公报及“与台湾关系法”“对台六项保证”维持对台承诺，支持台加强自卫能力。中方对此有何评论？

华春莹说，台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。美方有关言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。

她说，一段时间来，美方在售台武器、加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，包括出台7.5亿美元售台武器计划，美军机降落台岛，军舰频频过航台湾海峡等。这些挑衅行动损害中美关系，破坏地区和平稳定，中方坚决反对并采取必要应对措施。

华春莹说，一个中国原则是中美关系的政治基础。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是自己单方面炮制的什么东西。

华春莹表示，搞“台独”是死路一条。中方将采取一切必要措施，坚决粉碎任何“台独”图谋。中方捍卫国家主权和领土完整的决心与意志坚定不移。

她说，美方应纠正错误，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止为“台独”分裂势力撑腰打气，以实际行动维护而不是破坏台海和平稳定。

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