新华社东京10月4日电（记者姜俏梅）日本自民党新总裁岸田文雄4日在临时国会众议院和参议院首相指名选举中，均获得超过半数选票，当选日本第100任首相。

在当天的首相指名选举中，岸田文雄在众议院458张有效选票中获得311票，在参议院241张有效选票中获得141票，顺利当选。岸田文雄随即着手组建内阁。当晚，在日本皇宫举行首相任命和内阁大臣认证仪式后，新内阁将正式成立。

鉴于本届国会众议院将于10月21日任期届满，岸田有意在新内阁成立不久后解散众议院。据日本广播协会电视台报道，岸田4日向多位自民党人士表示，将在本月14日解散众议院，19日发布选举公告，本月31日进行投票。

日本前首相安倍晋三于去年8月底突然宣布因健康原因辞职，菅义伟竞选自民党总裁成功并于去年9月16日出任日本首相。今年9月，菅义伟在其自民党总裁任期临近届满之时宣布放弃追求连任，岸田在与其他3名候选人的竞争中获胜当选自民党第27任总裁。

岸田文雄1957年7月生于东京，1982年从早稻田大学毕业入职日本长期信用银行，1993年首次当选众议院议员，2007年首次进入内阁并担任负责冲绳及北方对策等事务的内阁府特命担当大臣。2012年12月，岸田文雄被时任首相安倍晋三任命为外务大臣。

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