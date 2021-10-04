新华社东京10月4日电（国际观察）岸田内阁能否破解日本经济困局

新华社记者刘春燕

日本自民党新总裁岸田文雄4日在临时国会众议院和参议院首相指名选举中，均获得超过半数选票，当选日本第100任首相。面对日本通缩压力持续、人口下降等结构性难题及后疫情时代数字经济和绿色经济的新挑战，岸田能否带领日本经济步入稳定增长轨道引人关注。

目前，日本经济面临国内国际多重挑战。首先，社会分化加剧，通缩压力持续。安倍执政期间推出的超宽松货币政策使日本股市和房市大幅回升，资产向富裕家庭聚集，加剧了社会分化；普通民众未能从资产膨胀中获益，实际收入不升反降，只好捂紧钱包，不敢消费，使日本经济迟迟难以走出通缩。

其次，少子高龄，负担沉重。由于高龄人口占比持续扩大，人口陷入负增长，日本经济发展面临劳动力不足、市场萎缩、社保难以为继、财政赤字严重等难题。在这样的背景下，企业看淡市场前景，投资意愿下降，导致日本经济长期内需不振，陷入通缩加剧的死循环。

第三，数字经济、绿色经济新挑战。放眼全球，各国都希望以数字经济和绿色经济为契机，打造新的经济增长点。现实是，日本数字经济发展滞后，面临多重传统及体制障碍。疫情期间电子政务发展滞后成为制约日本抗疫的瓶颈。与此同时，日本政府提出的到2050年实现碳中和的目标对日本能源结构和产业转型也是大考。实现经济的数字化和绿色转型需要对现有体制进行深刻改革。

面对经济复苏乏力及一系列结构性问题，岸田提出重视分配的新思路，意在改变日本目前侧重资本分配的现状，通过提高劳动分配率，实现“增长与分配的良性循环”。

岸田拟以财政政策为工具，通过调节税收鼓励企业增加工资性分配，促进国民收入的提高，扩大中产阶层，从而实现“令和版收入倍增计划”，从根本上刺激消费，以摆脱市场萎缩、投资低迷的恶性循环，实现经济持续增长和分配持续扩大的良性循环。

具体来看，岸田在自民党总裁选举中表示，将推出总额达数十万亿日元的经济对策；向育儿家庭提供住宿、教育等更多资金援助；提高护士、护工和保育员等群体的工资，带动民间其他行业工资上涨；推进数字领域基础设施建设；适时重启核电；纠正东京单极化发展，缩小地区间差距。

岸田内阁新设经济安全保障大臣，拟制定有关国家战略及“经济安全保障推进法”，打破纵向割据的行政体制，横向协调经济安保。

观察人士普遍认为，日本内阁虽然换了新面孔，从根本上来说并未走出安倍时代，不太可能政策一新。特别是由于日本迟迟未能走出通缩，超宽松货币政策将会延续；此外，为了刺激经济复苏和推进结构性改革，积极的财政政策也将继续。目前来看，扩大分配的良性循环也只是美好愿景，实现这一目标涉及国家层面的税制改革和企业层面收入分配制度的深刻改造，不可能一蹴而就。

日本媒体普遍认为，日本国际竞争力已大幅下滑，很难期待出现经济高增长。京都大学经济学教授诸富徹指出，以日本目前的产业结构，即使扩大消费也只能在短期内刺激经济，如何唤起中长期经济增长才是问题的关键。但岸田并未就此释放更多信息，其经济政策仍需进一步观察。

10月1日，日本国内紧急状态全面解除，虽然近日新增感染人数有所回落，但疫情再次扩大的风险仍存。如何在严格落实防疫措施的同时促进经济活动正常化、助力经济复苏，是岸田面临的第一难关。

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