新华社哈瓦那10月3日电（记者林朝晖）据古巴公共卫生部3日公布的数据，古巴当日新增新冠确诊病例4097例，新增死亡病例46例，这两项数值均为今年7月以来的最低值，累计确诊病例891447例，累计死亡病例7580例。

古巴公共卫生部全国流行病学部门负责人弗朗西斯科·杜兰当天在疫情通报中说，虽然所有指标都呈下降趋势，但新增确诊和死亡病例数仍处于高位。他提醒居民要继续严格遵守政府颁布的相关抗疫规定。

鉴于近期疫情趋缓，古巴政府正逐渐放松相关限制措施。首都哈瓦那的体育馆、游泳池、海滩和哈瓦那海滨大道已于9月29日重新开放。10月4日到11月15日期间，古巴的各类学校将逐渐恢复线下授课。政府还宣布将于11月15日开始放宽外国游客入境管制措施。届时古巴海关将接受外国签发的新冠疫苗接种证明，旅客不再需要进行核酸检测。

目前，古巴政府正努力加快新冠疫苗接种。据古巴公共卫生部统计，迄今为止已有超过500万人完全接种，在1120万总人口中占比超过45%。古巴政府为民众接种的是其自主研制的疫苗“阿夫达拉”“主权02”和“主权Plus”。按古巴政府计划，今年11月前全国90%人口将完全接种，年底前实现全民接种。

此外，古巴已于9月3日起为2至18岁的未成年人接种“主权02”和“主权Plus”疫苗，并计划今年11月15日前完成这一人群接种。

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