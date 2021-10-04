人民网里约热内卢10月2日电 （记者吴杰）当地时间10月1日，巴哈马总督史密斯、巴哈马总理兼财政部长戴维斯、巴哈马外交和公共服务部长米切尔分别向习近平主席、李克强总理、王毅国务委员兼外长致贺信，祝贺中华人民共和国成立72周年。

史密斯表示，巴哈马同中国共同庆祝新中国成立72周年。在这个缅怀过去、庆祝现在、展望未来的特殊日子里，巴哈马愿向中国和中国人民送上最美好的祝福，祝愿中国继续成功、健康、安全，祝愿中国人民幸福、团结、繁荣。巴哈马视中国为重要伙伴。过去24年来，双方始终相互支持，携手同行。坚信两国间的友好合作将进一步延续和深化，并促进互利共赢。

戴维斯表示，值此中华人民共和国成立72周年之际，我谨代表巴哈马政府和人民向中国政府和人民致以最热烈的祝贺和最美好的祝愿。巴中两国自1997年建交以来一直保持友好合作关系，相信这一关系将在未来数年进一步深化。我向中国人民送上最美好的祝福，愿你们永享和平与繁荣。

米切尔表示，在新中国成立72周年之际，很高兴向中国政府和人民致以诚挚的问候和热烈的祝贺。同时也很高兴于9月29日赴中国驻巴哈马大使馆出席了国庆节庆祝活动。巴哈马很幸运有中国这样的亲密朋友。巴政府祝贺中国政府在改善民生以及促进世界其他国家的福祉、进步和繁荣方面取得的巨大成就。巴愿在过去24年多的友谊和相互尊重的基础上，继续加强同中国的双边和多边关系。

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