新华社贝鲁特10月4日电 通讯：维和战场磨砺精彩青春——中国第20批赴黎维和部队在任务一线向祖国献礼

庄小好 胡杰

10月1日，五星红旗迎着清晨的阳光，在黎巴嫩南部中国维和多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队三个营区冉冉升起。中国第20批赴黎维和部队官兵整齐列队，面向国旗庄严敬礼。

“国旗在我心中永远最为神圣，每当国旗从我手中扬起的那一刻，使命感责任感油然而生。”担任升旗手的下士卜成昆说。

“对维和部队来说，国庆佳节是工作日，更是战备日。只有时刻保持临战状态，才能有效应对突发情况，圆满完成维和任务。”多功能工兵分队军事副分队长李光磊说。国庆节当天，多功能工兵分队以不明武装分子冲进营区为假想背景，组织了一场营区防卫综合演练。

应急响应启动后，防暴恐袭击警报在营区响起，官兵迅速穿戴战斗装具、领取武器弹药，警戒组迅速进入观察哨，实施外围警戒，营门应急组迅速前出，抢占有利地形，控制现场，火力支援组在装甲车掩护下，到达遇袭地域，医疗救护组对伤员紧急处理并转运到医疗掩体进行救护。演练中，指挥员处置果断，各种处置力量配合密切，有效处置了“突发险情”。

“全体人员登车！准备出发！”10月1日上午，随着一声令下，建筑工兵分队官兵身着防弹衣、头戴蓝色钢盔，乘带有联合国标识的施工车辆驶出营门，赶赴施工地，同步展开道路修整、观察哨搭建、防御工事筑造等任务。

“我们目前在修整的‘VA-2道路’位于雷场附近，施工危险系数比较大，任务期预计为2个月，要想顺利完成任务，我们既要认真筹划和严密组织，还要具备较强的吃苦精神。”建筑工兵分队平面建筑连连长朱鹏飞说，为提高作业效率，他们采取多点位同步展开的方式进行施工，官兵们早出晚归，午饭直接送到施工现场，官兵们有时都来不及吃上一口热饭。目前施工已进入攻坚期，官兵们全力以赴，争取提前完工。

海风微拂，旭日初升。10月1日上午，医疗分队全体官兵整装列队，在飘扬的国旗下，在鲜艳的党旗前重温入党誓词。伴着悠扬的笛声，全体医疗队员深情歌唱《我和我的祖国》，一双双眼睛饱含热情，语气激昂。“祝愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！”

夜幕降临，结束一天门诊值班的医疗分队医生陈静在当天日历的左下角写下了数字“16”，这是她当天接诊患者的总数。她在笔记本上写道：“国庆佳节，虽然远离祖国亲人，但以坚守维和一线的方式向国庆献礼，我感到光荣和自豪。”

(责编：王禹蘅、杨牧)