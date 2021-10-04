新华社北京10月4日电 综合新华社驻外记者报道：中国驻外使领馆日前举办国庆线上招待会等活动，驻在国政要发表视频贺词、致辞等，热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，期待双边关系不断深入发展。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔日前在社交媒体致贺词说，全世界的革命者共同庆祝中华人民共和国成立72周年，中国的存在保障了世界力量平衡、多边主义与普遍和平。中国驻古巴大使马辉表示，希望中古携手同行，在新的历史起点上，推动两国关系取得更大发展。

埃及总统府典礼官穆赫泰尔日前代表埃及总统塞西致电中国驻埃及大使廖力强，转达塞西对新中国成立72周年的热烈祝贺。穆赫泰尔说，埃方高度重视发展对华关系，愿同中方共同努力，推动埃中全面战略伙伴关系不断深入发展。廖力强表示，中方愿与埃方一道，全力以赴落实好两国元首达成的各项共识，推动两国关系迈上新台阶。

中国驻以色列大使馆日前举办线上庆祝活动，以色列政府代表、旅游部长拉兹沃佐夫发表视频贺词，积极评价以中两国在经贸、创新、教育、旅游等领域合作取得的积极成果，感谢中方为以方在华采购和运输抗疫医疗物资提供大力支持。

中国驻土耳其大使馆日前举行线上国庆招待会，土耳其第一副外长厄纳尔代表土政府发来贺信，表示对华关系在土全方位外交政策中占据重要地位，土方对土中双边关系取得的进展感到满意，坚信未来两国关系将不断强化。中国驻土耳其大使刘少宾说，中方愿以发展战略对接为主线，深入挖掘双方利益契合点，推进高质量共建“一带一路”和各领域务实合作，推动中土战略合作关系迈上新台阶。

中国驻新西兰使领馆日前举行国庆系列活动，新西兰外交贸易部副秘书长辛克莱通过视频形式，代表新政府对新中国成立72周年表示祝贺。辛克莱说，新中关系是新西兰最重要的双边关系之一，中国是新最大贸易伙伴，期待自贸协定升级进一步巩固双边关系。中国驻新西兰大使吴玺表示，中新签署自贸协定升级议定书，共同签署区域全面经济伙伴关系协定，为两国各领域务实合作搭建起更广阔舞台，将进一步推动双边关系健康稳定发展。

中国驻埃塞俄比亚大使馆日前举办线上招待会，埃塞前总统穆拉图发表视频贺词说，作为中国人民的老朋友、中国发展的亲历者、埃中友好关系的见证者，他高兴地看到中国取得巨大发展成就，乐见埃中关系蓬勃发展并拥有广阔前景，期待两国携手谱写埃中关系新的华美篇章。中国驻埃塞俄比亚大使赵志远与会并致辞。

中国驻捷克大使馆日前举办线上国庆招待会暨中捷建交72周年招待会。捷克总统泽曼致贺信说，建交以来，捷中关系不断发展，期待两国加强经贸合作和旅游交流。捷克众议院第一副主席菲利普在视频致辞中表示，捷中两国之间存在真挚友谊，希望两国在各领域展开合作。中国驻捷克大使张建敏在招待会上说，只要双方恪守国际法和国际关系基本准则，尊重彼此核心利益和重大关切，共同致力于推进友好合作，中捷战略伙伴关系就能够行稳致远。

中国驻白俄罗斯大使馆日前举办线上国庆招待会，白俄罗斯国民会议代表院副主席米茨克维奇表示，中国在提升本国人民福祉同时，也为全球发展作出贡献。中国驻白俄罗斯大使谢小用向与会者介绍了中国抗疫努力、中国经济韧性和科技发展等。

中国驻文莱大使馆日前举办线上招待会，庆祝中华人民共和国成立72周年暨中文建交30周年。文莱外交部无任所大使玛斯娜公主和中国驻文莱大使于红与会并致辞。

中国驻哥斯达黎加大使馆日前举行线上招待会，哥斯达黎加外长索拉诺代表哥政府和人民衷心祝愿中国繁荣昌盛，不断取得新的更大发展成就，表示愿继续与中方共同努力，推动哥中战略伙伴关系迈上新台阶。中国驻哥斯达黎加大使汤恒与会并致辞。（参与记者：吴丹妮、杨晓红、卢怀谦、郭磊、汪平、鲁金博、林朝晖、薛飞、吕迎旭、尚昊、郑思远、施洋、范小林）

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