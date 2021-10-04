新华社北京10月4日电 热点问答：朝韩缘何重启通讯联络线 影响几何

新华社记者

朝鲜中央通讯社4日发表公报说，朝鲜决定从当天上午9时起重启朝韩间所有通讯联络线。韩国统一部证实，韩朝联络办公室当天开始通话。朝韩重启通讯联络线现状如何？缘何当下重启通讯联络线？双方此举对推动半岛和平有何影响？

重启通讯联络线现状如何

朝鲜中央通讯社的公报强调，朝鲜决定从当天上午9时起重启所有朝韩间通讯联络线。韩国当局应深深领会重启朝韩通讯联络线的意义，为完成改善朝韩关系、打开今后辉煌前途而需要先决的重大课题作出积极努力。

为抗议和反制韩国对“脱北者”敌视朝鲜行为处理不力，朝鲜2020年6月9日宣布将切断朝韩之间一切通讯联络线。今年7月27日，朝韩双方恢复被中断了13个月的通讯联络线，但随着8月韩国和美国举行联合军事演习，朝韩通讯联系再度中断。

韩国统一部长官李仁荣4日上午对媒体表示，通讯联络线恢复后，下一步可考虑建立可进行视频会议的系统，从而进行各领域、各级别的磋商，重启南北此前停滞的对话，更好履行韩朝间各项已达成的协议。

缘何当下重启朝韩联络线

从时机上看，韩美每年春夏两次的军事演习已结束，朝鲜对韩国不满的因素随之暂时减退，有利于重新恢复关系。

9月21日，韩国总统文在寅在第76届联合国大会一般性辩论发言时呼吁尽快恢复韩国与朝鲜、美国与朝鲜之间的对话，朝鲜希望接住韩国抛出的橄榄枝，顺势而上，打破朝韩间的僵局。一直试图改善韩朝关系的文在寅的总统任期将于2022年春季结束，这给未来韩朝关系增添变数。在此情况下，朝鲜决心在文在寅在任的最后时段打破僵局，为朝韩关系进一步改善奠定基础。

9月29日，朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜第十四届最高人民会议第五次会议上表示，作为努力实现全民族希望朝韩关系早日恢复、持久和平降临朝鲜半岛的心愿的一部分，朝方愿重启被断绝的朝韩通讯联络线。

分析人士指出，2020年6月，朝韩通讯联络线中断后，朝韩关系陷入低谷，但双方其实都有改善关系和进行对话的需求。朝方希望韩方能改变对朝敌视政策；在国际制裁、自然灾害等多重因素影响下，朝鲜经济发展和粮食生产均面临严重困难，朝方希望朝韩关系改善后，韩方能为解除针对朝鲜的国际制裁在国际社会做调解说服工作，帮助朝方走出困境。

重启朝韩联络线影响几何

韩国统一部说，连接南北通讯联络线路为稳定朝鲜半岛局势和恢复南北关系奠定了基础。韩方期待通过稳定运营南北间的通讯联络线路，尽快重启对话，开始进行包括恢复南北关系和推动半岛和平在内的实质性讨论并取得进展。

韩国舆论认为，恢复通讯联络，意味着韩朝具备随时沟通对话的渠道，有助于帮助相互理解对方意图，这一进展可视为南北有望改善关系的第一步。

分析人士认为，朝韩恢复通讯联络是全面改善双边关系的重要一步，将对未来的朝韩关系产生积极影响。韩国在朝美谈判上发挥协调人的作用，因此朝韩关系的改善也将为未来重启朝美之间的半岛无核化谈判带来可能。韩方也希望通过重启对话早日恢复半岛无核化和推进半岛和平进程的有关实质性磋商，并推动朝美间对话和沟通，以促进构建半岛永久和平。（参与记者：江亚平、洪可润、陆睿、杜白羽）

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