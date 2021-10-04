澳大利亚前总理保罗·基廷。图片来源：视觉中国

澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站9月29日发表《我也许是老古董，但不是失败主义者》文章，作者系澳大利亚前总理保罗·基廷，基廷驳斥了澳大利亚外长玛丽斯·佩恩对其的抨击，全文摘编如下：

玛丽斯·佩恩（澳大利亚外长）抨击我，说我胆敢声称政府的澳英美联盟协议让我们重回英语文化圈（即大西洋世界），而以同样笨拙的姿态强硬地背弃了我们所在的地理区域亚洲。

佩恩和总理（指莫里森）在华盛顿受到的隆重接待让他们眼花缭乱——美国的任何战略附属国都会有此待遇，只要他们把武装部队控制权交给美国。但就我们而言，是把对我国外交政策的有效控制变成了讨价还价的对象。

美国的潜艇决定不仅关乎水下战，还关乎将由我们出资购买的8艘潜艇由美军指挥，作为其太平洋舰队不可或缺的一部分。试想一下，还有哪个国家会做如此卑躬屈膝之事。

不仅如此，这样做还粗鲁地冒犯了欧盟唯一的国际强国法国——拥有先进军队、核潜艇和核武器的唯一欧盟国家。

“四方安全对话”只有一个目标，那就是遏制中国。在他们看来，20%的人类摆脱赤贫、接近于成为一个现代国家这一事实是“不合法的”——但更重要的是，其存在本身，就对美国构成冒犯。并不是说中国对美国构成威胁，而是说中国存在本身就是对美国卓越地位的挑战。

一个与美国一样大的国家怎敢如此呈现自己。不仅如此呈现自己，还拥有充足资金。在美国的剧本中绝对找不到此种可能性。但这正是“四方安全对话”的全部意义所在。我们已幼稚地参与其中。

一旦枪声响起，印度人会把自己锁在自己的半岛上，日本人会一如既往地进行私下谈判。这样一来，就只剩下自诩正义的美国和我们这样的傻瓜与中国人作战了。

亨利·基辛格曾在多个场合对我说，他和我有着一个共同的重要战略观点。用基辛格的话说，该观点是，印度“永远不会成为东亚体系的一部分”。

我们身在澳大利亚，身在战略赌场，押上全部身家，以为印度人会在与中国人摊牌时现身。而日本人知道，在这样的战斗中，中国会消灭他们。

佩恩说，我跟不上时代，我离开太久了，是个老古董。嗯，我也许是老古董，但我不是澳大利亚的失败主义者——出现紧张迹象就把国家卖给另一个大国的失败主义者。

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