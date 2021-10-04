新华社德黑兰10月3日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部长阿米尔-阿卜杜拉希扬2日晚在接受伊朗国家电视台采访时说，美国需要解冻部分因美国制裁而被冻结的伊朗海外资产，以显示现任美国政府与上任政府的不同、并有重回伊朗核问题全面协议的“真正意愿”。

阿米尔-阿卜杜拉希扬说，伊朗将“很快”与伊核协议其他相关方恢复会谈，但美国“必须显示出他们的真实意图和意愿”。

他说，伊朗谈判小组的成员正在最后敲定，伊朗新政府对伊核谈判的总体方针也接近完成。如果美国等西方伊核协议相关方不“展现他们的真实意图和意愿”，伊朗新政府就不会“在谈判桌上空耗时间”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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