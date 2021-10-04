由欧洲和日本航天机构联合研发的探测器“比皮科伦坡”阔别地球近3年后，2日首次传回它拍摄到的水星图像。

欧洲航天局说，这些黑白图像像素为1024×1024，画面是水星北半球的一部分，图像上可看到巨大的环形山。

图像拍摄时间为“比皮科伦坡”最靠近水星时刻之后大约5分钟到4小时之间。“比皮科伦坡”在格林尼治时间10月1日23时34分（北京时间10月2日7时34分）最接近水星，当时距水星表面199公里。

欧洲航天局说，由于“比皮科伦坡”最靠近水星的时候处于水星背对太阳的一面，拍摄条件不理想，因此飞至距水星约1000公里以后才开始拍摄。

关于“比皮科伦坡”首次在水星附近做引力控制变轨飞行，这一项目负责人埃尔莎·蒙塔尼翁说，飞行“无懈可击”，“难以置信终于看到我们的目标行星了”。

“比皮科伦坡”2018年10月20日启程，飞向离太阳最近的行星水星。太阳质量是地球的33万倍，其巨大的引力作用会干扰探测器进入水星轨道。因此，“比皮科伦坡”要想成功进入水星轨道，需要在长达7年的飞行时间内在地球、金星和水星附近进行9次引力控制变轨飞行，其中6次在水星附近，下一次在水星附近做引力控制变轨飞行将在2022年6月23日。

“比皮科伦坡”探测器携带两个独立探测设备：由欧航局研发的“水星行星轨道飞行器”，主要用于探测水星表面和物质成分；由日本宇宙航空研究开发机构研发的“水星磁层轨道飞行器”，主要负责探测水星磁场。2025年底进入水星轨道后，两个探测设备将进入各自轨道，协作进行暂定为期一年的数据收集活动。

水星是外部由岩石构成的类地行星，直径约4880千米，密度和地球几乎相同，内核被认为是占水星半径四分之三的巨大铁核。

有一种假说认为，水星和地球诞生之初几乎相同，但两者踏上了不同的演化之路，因此水星可能蕴含很多地球诞生之初的信息。了解水星地质信息，或许有助获知行星诞生之谜。（欧飒）（新华社专特稿）

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