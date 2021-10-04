西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山本月1日新增两条裂缝，涌出更多岩浆。当地政府报告火山活动“加剧”，科学家们一夜间记录到多场地震。

美联社2日援引加那利群岛火山应急反应部门技术主管米格尔·安赫尔·莫尔昆德的话报道，老昆布雷火山变得“凶猛得多”。两条新裂缝相距大约15米，涌出的红色和橙色岩浆流向大海，与两三天前流入大西洋的岩浆路径平行。

科学家在当地一夜之间观测到8次地震，最高震级为3.5级。

当地官员说，火山喷出的气体和火山灰直冲云霄，高度达6000米。当局正在检测火山周边空气质量。按照拉帕尔马当地政府说法，空气中二氧化硫含量有所上升，但尚不至于构成健康威胁。鉴于当地大量火山灰掉落，政府建议居民避免外出，戴上口罩，注意保护眼睛。

老昆布雷火山上月19日开始喷发，当地政府迄今已经疏散6000余人，尚未收到人员伤亡报告。截至10月2日，火山已喷出大约8000万立方米岩浆；大约709公顷土地被岩浆吞没；超过1000座建筑物遭损毁，包括住宅和农业基础设施；岩浆入海冷却后形成的半岛面积已增长至20多公顷。

拉帕尔马岛位于西班牙加那利群岛西北部，面积708平方公里，人口大约8.5万，多数从事水果种植和旅游业。岛上有记录以来发生过7次火山喷发，上次发生在1971年。（王鑫方）【新华社微特稿】

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