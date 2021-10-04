菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特2日宣布不参加下届副总统竞选，表示将“退出政坛”。

杜特尔特当天陪同同乡兼老友、参议员克里斯托弗·吴来到选举委员会一处设施。后者正式提交竞选下届副总统的资格材料。

“菲律宾眼下普遍认为，我没资格（竞选副总统），因为这违反宪法和法律，”杜特尔特说，“多年前，人民推选我为总统，现在，我将遵从你们的意愿，我宣布将退出政坛。”

杜特尔特现年76岁，2016年5月当选总统。依据菲律宾宪法，总统任期6年，不得连任。任期将满的杜特尔特今年8月宣布，打算明年5月竞选副总统。杜特尔特领导的执政党民主人民力量党9月8日提名他为下届副总统候选人，提名克里斯托弗·吴为总统候选人。杜特尔特接受提名，而克里斯托弗·吴予以拒绝。

不过，菲律宾民意调查机构“社会气象站”一项调查显示，60%的菲律宾人认为杜特尔特竞选副总统不符合宪法精神。

菲律宾定于明年5月举行全国和地方选举，除总统和副总统，还将选举国会议员、地方行政长官和议会议员。本月1日至8日为各候选人提交竞选资格材料的窗口期，11月15日之前允许退出和替换。（刘曦）（新华社专特稿）

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