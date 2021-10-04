伊朗外交部长侯赛因·阿米尔－阿卜杜拉希扬2日表示，伊朗“很快”将重返伊朗核问题全面协议多方会谈。

伊朗国家电视台等媒体援引阿米尔－阿卜杜拉希扬的话报道，伊方会谈代表团的组建已经“基本完成”，将“很快”重返会谈。

美国唐纳德·特朗普政府2018年单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊方逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

美国新任总统约瑟夫·拜登表示美方愿意重返伊核协议。伊核协议相关方今年4月开始在奥地利首都维也纳会谈，讨论美伊恢复履约，迄今举行六轮会谈。由于美伊分歧严重，加上伊朗政府更替，会谈从6月中断至今。

阿米尔－阿卜杜拉希扬9月在美国纽约出席联合国大会期间与欧盟等多方代表会面，表达重返会谈的意愿，认为会谈应在“未来数周”重启。

伊朗新任总统易卜拉欣·莱希在联大发表的视频讲话中表示，支持恢复履行伊核协议，但强调美国因其霸权主义做法已经失去公信力，伊朗不再相信美国政府所作的任何承诺。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫出席联大期间说，在先前维也纳会谈中，美方拒绝就今后不会再次退出伊核协议做出书面保证。

阿米尔－阿卜杜拉希扬2日披露，美方在联大期间通过多个中间方联系伊方，试图讨论重启多方会谈。他说：“我告诉中间方，如果美国真的想谈，那么我们需要他们作出认真的表示……解冻至少100亿美元被扣资金。”

由于美国对伊朗实施金融和能源制裁，伊方无法获得数百亿美元原油和天然气出口收入。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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