新华社洛杉矶10月3日电（记者黄恒）美国加利福尼亚州南部奥兰治县海岸日前发生严重原油泄漏事故，截至3日中午海面上已形成近35平方公里的污染带，原油泄漏量达12.6万加仑（约合47.7万升），给当地生态环境造成严重威胁。

据奥兰治县政府消息，此次泄漏源是美国联邦政府管辖水域的原油输送设施，距海岸约5公里。当地政府部门2日首次接到原油泄漏事故报告，截至3日中午问题仍未得到解决，海面上已形成近35平方公里的污染带，原油泄漏量达12.6万加仑。

受事故影响，奥兰治县亨廷顿比奇市和纽波特比奇市之间长约8公里的海岸已对公众关闭。原定3日在亨廷顿比奇市举行的第五届太平洋航展最后一天的飞行表演被取消。亨廷顿比奇市市长金·卡尔警告，这次原油泄漏事故是“一场潜在的生态灾难”。

奥兰治县政府3日警告民众远离受污染区域，并表示野生动物救治工作已经展开。据报道，漏油导致死亡的鸟类和海洋生物尸体3日上午已被冲到岸边，首批受伤的鸟类同日中午被送到当地生态和动物保护机构。

美国海岸警卫队在一份声明中表示，已成立由海岸警卫队、加州鱼类与野生动物保护局等组成的统一指挥部，事态正在评估中，专业人员正在努力清理被污染区域。

加州南部海岸1990年曾发生油轮泄漏事故，41.7万加仑（约合157.8万升）的原油流入海中，导致奥兰治县沿岸大量鱼类和约3400只海鸟死亡。此后，加州强烈反对美国联邦政府在该州太平洋沿岸开采油气资源。

加州于1994年通过法案，禁止在州属沿海区域开采石油和天然气。2017年，该州再度立法反对联邦政府在加州沿岸的联邦管辖水域建设新的油气项目。2019年，加州禁止在州属土地建设为联邦管辖海域油气设施服务的配套设施。

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